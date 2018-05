Leichen im Keller der heilen Welt

Stefan Klug

(MOZ) Am Reißbrett entstanden bietet Suburbicon alles, was sich die Einwohner wünschen können. Die Stadt ist Idylle pur. Und jeder Neuankömmling wird herzlich empfangen. Doch halt. Nicht jeder, wie sich zeigt. Denn bei den Mayers endet die Willkommenskultur. Schwarze will man hier nicht im rein weißen Wohnparadies. Und so macht der Mob mobil. Denn wer weiß, was nun alles passieren kann. Dabei müssten die Protestler nur mal bei den Gardners gegenüber nachschauen. Während die Wutbürger für die vermeintlich guten Sitten auf die Straßen gehen, gibt es im Haus des langweiligen Buchhaltertypen Mord und Totschlag.

Aus der Feder der Coen-Brüder stammt diese bitterböse und sehr schwarzhumorige Geschichte, die kein Geringerer als George Clooney in bewegte Bilder gegossen hat. Matt Damon und Julianne Moore sind in den Hauptrollen zu sehen und machen das Promi-Paket komplett. Darüber hinaus lockte der Trailer mit wahrlich den Highlights der Story, was sich im Nachhinein ein wenig als Fehler herausstellt. Denn in der Langversion ist die Handlung mitnichten so schmissig wie erwartet. Clooney lässt sich viel Zeit, das Gerüst aufzubauen, das später in einem fulminanten Showdown wieder eingerissen wird. Allerdings ahnt man bereits ab dem Zeitpunkt, an dem die Handlung dann endlich Fahrt aufnimmt, wohin die Reise gehen wird. Die Coens mit Clooneys Unterstützung lassen hier gekonnt den amerikanischen Traum den Bach runtergehen. Alles nur Fassade, die, wenn sie fällt, die hässliche Fratze dahinter zum Vorschein bringt.

Genre: Drama; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 105 Minuten; Verleih: Concorde HE; Regie: George Clooney; Matt Damon, Julianne Moore, Noah Jupe; USA 2017