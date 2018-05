„Winterkorn sollte in Deutschland bleiben“

Dorothee Torebko

Berlin (MOZ) Der ehemalige Volkswagenchef Martin Winterkorn ist in den USA wegen des Skandals um manipulierte Abgaswerte angeklagt worden. Ob er nun ins Ausland reisen darf, darüber sprachmit dem Strafanwalt Stefan König. Der Berliner vertritt einen ehemaligen VW-Manager in den USA und zählt zu besten Strafjuristen Deutschlands.

Herr König, kann Martin Winterkorn in die USA verreisen, ohne verhaftet zu werden?

Deutschland darf Deutsche nicht an die USA ausliefern. Allerdings wäre es jetzt keine gute Idee, in die USA zu verreisen. Was ihm blühen könnte, zeigt das Beispiel von einem anderen ehemaligen VW-Manager, Oliver Schmidt. Er wurde während eines Urlaubs im Bundesstaat Florida festgenommen und sitzt jetzt eine siebenjährige Haftstrafe ab. Ich würde mich an Martin Winterkorns Stelle mit den Naturschönheiten seiner Heimat begnügen.

Wie sieht es aus mit dem europäischen Ausland?

Da ist die Rechtslage schwierig. Derzeit liegt beim Europäischen Gerichtshof die Klage eines Italieners, der in Frankfurt festgenommen und in die USA ausgeliefert wurde, vor. Er musste ins Gefängnis. Als er zurückkam, klagte er mit der Begründung, er als EU-Bürger fühle sich diskriminiert durch die Auslieferung. Ein Urteil des EuGH steht noch aus. Das heißt für Herrn Winterkorn: Er kann die EU-Mitgliedsstaaten bereisen, aber ob er nicht ausgeliefert wird, ist derzeit sein Risiko.

Könnte ein Deal mit der US-Justiz ihm nützen?

Oliver Schmidt, der ebenfalls einen Deal aushandelte, ist in keiner beneidenswerten Position. Es ist schwierig zu beurteilen, was es dem ehemaligen VW-Chef bringen könnte. Es ist aber nicht so, dass die Amerikaner aus der Ferne Deals mit einem Anwalt machen, wenn sich Herr Winterkorn noch in Deutschland befindet. Dazu muss er schon in die USA einreisen.

Gegen Herrn Winterkorn wird in Braunschweig ermittelt. Würde ihn ein Verfahren und eine mögliche Verurteilung vor einer Auslieferung in die USA schützen?

Vor einer Auslieferung schon. In Europa gibt es das Verbot, dass er nicht zweimal wegen derselben Sache bestraft werden kann. Aber wenn er in die USA reist, ist das nicht gewährleistet.

In Deutschland ist es nicht zu einer Anklage in Sachen VW-Diesel-Affäre gegen den Top-Manager gekommen. Ist die deutsche Justiz zu zaghaft?

Ich kann vieles, was die Staatsanwaltschaften machen, nicht nachvollziehen. Zum Beispiel, warum sie nicht mit mehr Sachverständigen arbeiten. Aber man muss der Staatsanwaltschaft zugutehalten, dass der VW-Skandal eine sehr komplexe Angelegenheit ist.