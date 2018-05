Wriezener Feuerwehr geht womöglich leer aus

Steffen Glöttmann

Wriezen (MOZ) Ob die Stadt Wriezen das Kommunale Infrastrukturprogramm (KIP) für den Bau ihrer Feuerwehr noch anzapfen kann, ist fraglich. Während der Neubau in Bad Freienwalde mit 1,8 Millionen Euro gefördert wird, geht die Stadt Wriezen möglicherweise leer aus. „Sie sind zu spät gewählt worden“, bedauerte Brandenburgs Finanzminister Christian Görke (Linke) bei seinem Besuch in Wriezen am Donnerstagnachmittag gegenüber Bürgermeister Karsten Ilm (CDU). Er wolle sich aber bei dem zuständigen Kollegen, Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD), dafür einsetzen, ob doch noch etwas möglich sei. Görke besuchte die Feuerwehr zwar nicht. Der Landtagsabgeordnete Marco Büchel (Linke), der den Minister in die Region eingeladen hatte, lenkte den Spaziergang vom Grundschulteil der Salvador-Allende-Schule vorbei am jetzigen Feuerwehrgerätehaus zum Areal der Oberschule. Für den Bürgermeister und die Wriezener Stadtverordnetenversammlung hat der Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses oberste Priorität. 3,5 Millionen Euro soll das neue Gebäude nach ersten Schätzungen kosten. Das alte Depot ist verschlissen, zu klein und stellt für die Einsatzkräfte eine Gefahr dar.

Sicher ist jedoch, dass Wriezen Geld aus dem neuen Investitionsprogramm des Landes erhält, das die schulische Infrastruktur fließt. 843 500 Euro bekommt die Stadt aus diesem Topf, versicherte Görke. Davon kommen 446 000 Euro der Grund-und Oberschule „Salvador Allende“ zugute. Die Turnhalle soll um einen Neubau mit Bewegungsräumen erweitert werden. Statt einem Anbau plane die Stadt ein eigenständiges Gebäude, das mit einem überdachten Gang mit der Turnhalle verbunden sein soll.

Die Turnhalle sei täglich bis 15 Uhr durch den Sportunterricht ausgelastet, erläuterte Schulleiterin Sybille Fuhge. In der Sekundarstufe 1 sei gar eine Doppelbelegung erforderlich. Zwei Klassen mit insgesamt 50 Schülern treiben gemeinsam Sport. Ein Teil der Grundschüler müsse auf die Halle des Gymnasiums ausweichen, schilderte die Schulleiterin das Dilemma. Hinzu kommen noch Sportgruppen in Rahmen des Ganztagsunterrichtes, wie die drei Tischtennis-AGs und der benachbarte Kindergarten. Diese sollen das neue Gebäude nutzen, das nicht für Ballsport geeignet sein werde, weil es dafür zu klein sei. Das Gelände, auf dem die Bewegungsräume errichtet werden, gehört der Stadt. Derzeit steht eine alte Baracke darauf.