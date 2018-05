Teuer, unnütz oder gar gefährlich

Hajo Zenker

Berlin (NBR) Kostspielig und medizinisch zweifelhaft – diverse Behandlungen in Arztpraxen und Krankenhäusern sind ins Gerede kommen, zuletzt durch den Medizinischen Dienst der Kassen und den Bundesrechnungshof. Ein Überblick.

Zahnspangen

Damit hat der Bundesrechnungshof wahrlich für Schlagzeilen gesorgt: Zahnspangen sind teuer – und vielleicht sinnlos. Die Krankenkassen hätten 2016 für kieferorthopädische Behandlungen 1,1 Milliarden Euro ausgegeben, schreiben die Prüfer. Dazu kämen Selbstzahler-Kosten der Eltern in unbekannter Höhe. Die Kosten pro Behandlung hätten sich von 2008 bis 2016 ungefähr verdoppelt. Allerdings fehle die wissenschaftliche Untersuchung von Wirkung und Nutzen. „Mit welchem Ziel und mit welchem Erfolg die Krankenkassen jährlich über eine Milliarde Euro für kieferorthopädische Behandlungen aufwenden, ist deshalb nicht bekannt.“ Rechnungshofpräsident Kay Scheller fordert eine „Versorgungsforschung“ anzustoßen.

Diesen Punkt zumindest kann Hans-Jürgen Köning, 1. Bundesvorsitzender des Berufsverbands der Deutschen Kieferorthopäden (BDK), nachvollziehen, aber man sei doch „sehr überrascht davon, mit welcher Leichtigkeit der Bundesrechnungshof einem seit langem etablierten Fachgebiet der Zahnheilkunde die Existenzberechtigung abspricht“. Und: „Der medizinische Nutzen kieferorthopädischer Behandlungen steht nach unserer Auffassung keinesfalls in Frage.“

Operationen

Eine Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hatte bereits 2013 ans Licht gebracht, dass in Deutschland viel häufiger als anderswo operiert wird. Auf 100 000 Einwohner kämen demnach 624 Herzkatheter-Eingriffe, im OECD-Durchschnitt seien es mit 177 weniger als ein Drittel. Künstliche Hüften und Kniegelenke würden etwa doppelt so häufig eingesetzt wie im Schnitt der 35 OECD-Staaten.

Und die OP-Zahlen steigen. Laut Statistischem Bundesamt innerhalb von zehn Jahren um mehr als vier Millionen auf 16,8 Millionen 2016. Die Bertelsmann Stiftung schaute deshalb genauer hin. Und entdeckte Erstaunliches: So erhalten jährlich 130 von 100 000 Deutschen ein neues Kniegelenk – jedoch von Region zu Region sehr unterschiedlich. Im bayerischen Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim wurde 214 von 100 000 Einwohnern ein künstliches Kniegelenk eingesetzt. Die OP-Anzahl ist damit dreimal so hoch wie in Frankfurt (Oder). Eine bemerkenswerte Situation gibt es zudem entlang der Grenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg: In sämtlichen bayerischen Landkreisen direkt an der Grenze erhalten anteilig mehr Patienten künstliche Kniegelenke als in den baden-württembergischen Nachbarkreisen.

Manchmal kann eine Zweitmeinung helfen, eine OP zu verhindern. So hat die Techniker Krankenkasse mit ihrem Angebot „Zweitmeinung vor Wirbelsäulen-Operationen“ deutliche Ergebnisse erzielt: Demnach waren 85 Prozent der zunächst den Patienten vorgeschlagenen Rücken-Operationen gar nicht notwendig gewesen. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) hat stets jeden Verdacht, hier gehe es nicht mit rechten Dingen zu, von sich gewiesen. „Regionale Unterschiede können sowohl historisch gewachsen sein, als auch medizinische Gründe haben“, so DKG-Hauptgeschäftsführer Georg Baum. So gebe es ja „unterschiedliche medizinische Schulen“, die bei Eingriffen „Variationen zulassen“. Man könne aus solchen Zahlen „nicht freihändig ableiten, dass in Teilen Deutschlands zu schnell oder in anderen Regionen zu wenig operiert würde“.

Die Professoren Karl-Heinz Wehkamp und Heinz Naegle haben eine andere Erklärung. Sie befragten für eine Studie Ärzte und Krankenhaus-Geschäftsführer in zwölf Bundesländern. Ergebnis: Patienten würden „nicht selten aus rein wirtschaftlichen Gründen operiert“.

IGeL

Ganz neu ist der IGeL-Monitor des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDS). Die Individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL), die von Ärzten angeboten werden, müssen gesetzlich Versicherte aus der eigenen Tasche bezahlen. Aber sie kosteten nicht nur zusätzlich, sie schadeten auch mehr als sie nutzten. „Die IGeL-Angebote orientieren sich nicht am nachgewiesenen medizinischen Nutzen, sondern an den Vorlieben einzelner Arztgruppen und an den Umsatzinteressen der Praxen“, meint MDS-Geschäftsführer Peter Pick. Das am häufigsten verkaufte Angebot ist die Messung des Augeninnendrucks zur Früherkennung des Grünen Stars. Eine solche alleinige Messung ohne Augenspiegelung werde vom Berufsverband als „Kunstfehler“ eingestuft. Und von der zweithäufigsten IGeL-Anwendung, Ultraschall der Eierstöcke zur Krebsfrüherkennung, rate die Fachgesellschaft der Frauenärzte ab, weil Studien keinen Nutzen gezeigt hätten, es durch Überdiagnosen aber Schäden geben könne. Der Berufsverband der Frauenärzte will das so nicht stehen lassen. Zwar sei ein Ultraschall isoliert nur auf Eierstockkrebs tatsächlich nicht sinnvoll. Es könnten aber etwa Zysten oder Wucherungen erkannt werden. Im Übrigen gelte: Viele IGeL „sind so sinnvoll, in Studien erprobt und in Leitlinien empfohlen, dass sie eigentlich Kassenleistungen sein sollten“, sagt Christian Albring, Präsident des Berufsverbandes.

Ein Wunder ist der Widerspruch nicht: Laut MDS wird jede dritte IGeL in einer Frauenarztpraxis angeboten. Peter Pick jedenfalls fordert wie Eugen Brysch, Vorstand der Stiftung Patientenschutz, dass eine Bedenkzeit für IGeL gesetzlich verankert wird, man also nicht sofort das kostenpflichtige Zusatzangebot annehmen darf.