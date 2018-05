Gusower Schlosspark noch nass

Josefine Jahn

Gusow/Neuhardenberg (MOZ) Für die Gewässerschau im Amtsbereich Neuhardenberg standen in diesem Frühjahr nicht allzu viele Punkte auf der Agenda. Allerdings herrscht bei jenen Gewässern, die besichtigt wurden, teilweise dringender Handlungsbedarf. „Der Entwässerungsgraben am Schlosspark in Gusow kann nicht ohne weiteres bearbeitet werden“, sagt Axel Hulitschke vom Gewässer- und Deichverband Oderbruch (Gedo). Einerseits ist der Park Privateigentum und wuchs in den vergangenen Jahren derartig zu, dass die Untere Naturschutzbehörde (UNB) bestimmte Eingriffe in den Naturraum untersagt. „Wir versuchen, einen Konsens zu erarbeiten“, sagt Hulitschke.“

Gusow-Platkows Bürgermeister, Karlheinz Klein, kennt die Problematik: „Vor zwei Jahren wollten wir entlang des Graben ab dem Derfflinger Hof bis zum Badesee in drei bis vier Meter Breite ausästen. Das wurde uns untersagt, wir dürfen das Wasser nicht aus dem Park ziehen“, sagt Klein. Auf dem Areal habe der Biber nun sein Übriges getan, sodass das Wasser nicht ablaufen kann. Als ersten Schritt hat Gedo-Mitarbeiter Mathias Schütze am Freitag die Stubben entlang des Rundgrabens abgetragen. „Am Graben wird zweimal im Jahr gemäht. Da soll der Mäher nicht hängen bleiben“, erklärt Schütze. Das regelmäßige Mähen erleichtere immerhin ein wenig das Ablaufen von Wasser aus dem Park. Auch weiter vorn, an der B167, haben Gedo-Mitarbeiter den Strohwaldgraben zu beräumen begonnen, nachdem der Rohrabfluss durch den Biber behindert wurde.

Sorgen bereitet dem Gedo zudem die Rohrleitung entlang der Fläche gegenüber der Tankstelle am Ortseingang Neuhardenberg, aus Platkow kommend. „Momentan wird die Leitung bereits durch eine Wasserumleitung entlastet“, berichtet Hulitschke. Das Rohr solle aber eigentlich in seiner Dimension verkleinert werden. „Da ist die Gemeinde Neuhardenberg jetzt im Zugzwang“, betont Hulitschke. (jsj)