Freienwalde investiert Millionen

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Es war noch einmal eine schwere Geburt, ehe der Beschluss zustande kam. Rund vier Millionen Euro (Brutto) soll der Ausbau des Kurtheaters im großen Stil (Variante 1) kosten. Ein Betrag, den die Stadt allein nicht stemmen kann. Deshalb möchte sie in den Genuss einer Förderung kommen. Im besten Fall 90 Prozent. Dann hätte die Stadt einen Eigenanteil von rund 555 000 Euro zu tragen. Die Förderung könnte es aber nur geben, wenn ein touristisches Konzept von überregionaler Bedeutung vorliegt. Dafür will sich die Stadt externe Hilfe holen. Bis das Konzept vorliegt, werden zwei, drei Monate vergehen. Mit einer Entscheidung der Investitionslandesbank (ILB) ist nicht vor Ende 2018 zu rechnen. Um Zeit zu sparen, will die Verwaltung die Planung ausschreiben, um den Bauantrag zu stellen. Daran schieden sich die Geister.

So lagen den Stadtverordneten neben der Beschlussvorlage der Verwaltung zwei Änderungsanträge vor, die bereits im Hauptausschuss diskutiert wurden. Die CDU-Fraktion warb darum, die Planungsphase 4 für die Sanierung des Kurtheaters in Höhe von 21 803,59 Euro zu beschließen. Dass Hanno Hemm dafür ein gesetzliches Formular der Stadt nutzte und dieses als Vorsitzender der CDU-Fraktion unterschrieb, das stieß Petra Lunow (WG Insel-Gemeinden) bitter auf. Die wertete den Antrag als nicht rechtskonform.

Joachim Rau (Linke) brachte den zweiten Änderungsantrag ein – im Namen des Wirtschaftsausschusses, dessen Vorsitzender er ist. Danach sollte der Bürgermeister lediglich beauftragt werden, auf der Basis der Variante 1 zur Sanierung des Kurtheaters die Förderung nach der GRW-I-Richtlinie zu beantragen.

Über beide Anträge sollte abgestimmt werden. Das erwies sich als schwierig. Marco Büchel (Linke) kritisierte die Verwaltung für eine Formulierung in der Kurzfassung des Nutzungskonzeptes, die der Beschlussvorlage beigefügt war. Darin heißt es: „Die vorhandenen kulturellen Einrichtungen in Bad Freienwalde besitzen, laut einer aktuellen Studie aus dem Jahr 2017, bisher keine Ausstrahlungskraft über die Region hinaus.“ So etwas nur im Ansatz her von der Verwaltung zu publizieren, sei ein Schlag ins Gesicht für die vielen Akteure, sagte Marco Büchel. Bürgermeister Ralf Lehmann verwies auf das Kurortentwicklungskonzept und die darin enthaltene Betrachtung Externer. Es sei kein Abtrag an die Träger der kulturellen Einrichtungen, relativierte er die Aussage. Doch es gebe von den Angeboten her nichts von überregionaler Bedeutung. Das sei aber für eine Förderung wichtig.

Er startete den Versuch, beide Anträge in einem Beschluss zu formulieren, wurde aber ausgebremst. Uwe Bahr übte Kritik daran, dass er keinen Einblick in das Zustandekommen der Planungskosten habe. „Die CDU hat offenbar die Zahlen, wir aber nicht“, so Bahr. Weil sich keine Einigung abzeichnete, griff Stadtverordnetenvorsteher Jörg Grundmann (Linke) ein. Er schlug eine Auszeit vor, in der die Antragsteller eine Einigung finden sollten. Das wiederum wollte Petra Lunow nicht und beantragte, darauf zu verzichten. Dem konnten nur fünf Abgeordnete folgen. Es gabe eine Auszeit von fünf Minuten.

Danach ging es schnell. Zunächst wurde über den Antrag vom Wirtschaftsausschuss abgestimmt. Der fand nicht die nötige Mehrheit. Die CDU nahm ihren Antrag zurück. Und am Ende folgte die Mehrheit – 15 Ja-, vier Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen, dem Vorschlag der Verwaltung: Der Bürgermeister wird beauftragt, auf der Basis der Variante 1 zur Sanierung und Modernisierung des Kurtheaters die Planung bis zur Phase 4 auszuschreiben, den Bauantrag zu stellen und die Förderung bei der ILB zu beantragen.