Der Stier als Knuddel-Tier

Stefan Klug

(MOZ) Ferdinand kommt so gar nicht nach seinem Vater. Der, groß und stattlich, verabschiedete sich eines Tages Richtung Arena. Sein Nachkomme interessiert sich weniger für Kämpfe und ist ein Freund der Blumen. Daran ändert sich nichts, als Ferdinand selbst die Ausmaße seines Vaters erreicht hat. Ein stattlicher, kräftige Bursche. Im Inneren ist er der Jungbulle geblieben, mit der Feinmotorik hapert es ein wenig. Und so geht manches zu Bruch, was Ferdi in Augen anderer zu einer Bestie macht. Kein Wunder, dass da der berühmte Torero in dem Stier den perfekten Gegner für seinen letzten Kampf sieht.

An diesem Punkt ist allen Zuschauern klar, welches Schicksal die Stiere in der Arena erwartet. Das ist besonders tragisch, da Ferdinand bis dahin zum großen Knuddel-Tier aufgebaut wurde. Er hat ein Herz für Blumen und kleine Mädchen, stellt sich schützend vor die Schwachen und kann keiner Fliege was zu Leide tun. Es dürfte ein schneller Tod werden... Doch keine Bange, das Ice-Age-Team hat in seiner neuen Produktion eine Happy-End-Garantie eingebaut. Und das mit klarer Botschaft. Auch wenn sie groß, stark und wild daherkommen, so sind auch diese Tiere nicht zwingend Bestien. Das Bekenntnis richtet sich auch ganz klar gegen den Stierkampf. Es gibt kein Recht zum Töten als Unterhaltungswert.

Technisch ist das Spektakel der Zielgruppe und dem Inhalt angemessen umgesetzt worden. Bunt und mit reichlich lustigen Einlagen versehen kommen Ferdinand & Co daher. Soweit möglich wurden die Stiere vermenschlicht und verfügen über eine ausgeprägte Körpersprache.

Genre: Animation; FSK: o.A.; Laufzeit: 108 Minuten; Verleih: 20th Century Fox HE; Regie: Carlos Saldanha; USA 2017