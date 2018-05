Knapp 1000 Sandburgen-Bauer buddeln an der Ostsee

dpa

Kühlungsborn/Boltenhagen (dpa) Annähernd 1000 große und kleine Buddelfreunde haben am Samstag an der mecklenburgischen Ostseeküste um die Wette Sandburgen gebaut.

Unter den Werken seien die klassischen großen Sandburgen, aber auch Seeschlangen und Schildkröten, sagte die Geschäftsführerin des Verbands Mecklenburgischer Ostseebäder, Anett Bierholz, in Boltenhagen. Die Teilnehmer - darunter viele Familien und Vereine - hätten nur mit Schaufel, Eimer und Sand sowie viel Kreativität gearbeitet. Jedes Team bekam eine fünf mal fünf Meter große Sandfläche. Dekorationsmaterial durfte mitgebracht werden.

In den acht Ostseebädern Mecklenburgs - außer Boltenhagen die Insel Poel, Rerik, Kühlungsborn, Börgerende, Nienhagen, Markgrafenheide und Graal-Müritz - hätten jeweils zwischen zwölf und 24 Teams zu je sechs bis acht Teilnehmern mitgemacht. In den vergangenen Jahren hatten sich insgesamt jeweils rund 500 Menschen beteiligt. Eine Jury bewertet an jedem Strand die besten Werke. Über Facebook kann dann bis Dienstag die schönste Sandburg gewählt werden.

Bei strahlendem Sonnenschein sei der Wettbewerb zu einer Art Volksfest mit Musik, Kaffee und Kuchen geworden, sagte Bierholz. Neben Touristen seien bei frühlingshaften 15 Grad auch viele Einheimische gekommen.