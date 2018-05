Bühne übel zugerichtet

Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Die Zerstörungswut, mit der sich Unbekannte an der Bühne auf der Grünheider Festwiese zu schaffen machen, wie mit dem Gelände umgegangen wird, sei unfassbar. Gabriele Winde ärgert sich über den Zustand und bedauert, dass die Gemeinde da so hilflos ist, dem Vandalismus Einhalt zu gebieten.

Das vor ein paar Jahren kunstvoll an die Wände gebrachte Graffito ist von Krakeleien, Buchstaben und Zahlenkombinationen – so genannten Taks – überzogen. Wie vielerorts in der Region ist unter anderem die „357“ vertreten. In den Putz wurden Löcher geschlagen. Die Bühne hat augenscheinlich als Feuerplatz hergehalten und der Rasen rund um die Spielstätte ist von Scherben übersät.

Ortsvorsteher Uwe Werner hat sich den Zustand zu Wochenbeginn mit Bauhofmitarbeitern angeschaut. Er weiß um das Dilemma, hat aber kein Rezept dagegen. Es habe auch schon Anzeigen gegeben. Er spricht von Jugendlichen, teils Kindern, die hier ihr Unwesen treiben. „Da traut sich keiner dazwischen zu gehen.“ Das Gelände abzuriegeln, komme nicht in Frage. „Es führt ein Wanderweg über das Gelände und wir wollen ja den offenen Zugang zum See auch für unsere Veranstaltungen auf der Festwiese erhalten.“