Wanderfahrt zum 90. Jahrestag

Der rollt im August vermutlich auch an: Lars Kagel, Mitglied im Kneipp- und Heimatverein, bereitet die Gedenkaktion vor. Der alte Rennwagen von 1931 gehörte lange einem Müncheberger, steht nun im Westen Deutschlands in einem Museum. © Foto: Thomas Berger

Buckow Bis heute erinnert an der Chaussee zwischen Bollersdorfer Kreisel und Abzweig Hasenholz der Gedenkstein an Huldreich Heusser und Otto Feldmann, die am 19. August 1928 beim Rennen am sogenannten „Buckower Dreieck“ tödlich verunglückten. „Heusser war sozusagen der Michael Schumacher jener Ära“, sagt Lars Kagel vom Kneipp- und Heimatverein. Er ist gerade federführend damit befasst, zum 90. Jubiläum des Unglücks im Spätsommer eine größere Gedenkveranstaltung zu organisieren. Gemeinsam mit dem ADAC soll eine Wanderfahrt durch Buckow auf die Beine gestellt werden. Es ist ohnehin das Wochenende, an dem das Angler- und Fischerfest gefeiert wird. Da passe das sehr gut. Geplant ist, die Kolonne etwa 13 Uhr am Strandbad starten und zwei bis drei Runden auf der damaligen Rennstrecke fahren zu lassen.

Auf eine Attraktion freut sich Lars Kagel ganz besonders. Es handelt sich um einen Stoewer-Sportwagen Typ 5V, in dem 1931 die berühmte Bergfahrerin Anny Minartz verschiedene Rennen gewonnen hatte. Er ist eines von maximal drei erhaltenen Exemplaren und das Einzige fahrtüchtige. Der Wagen ging später in den Besitz des Sohnes des Tietz-Warenhaus-Eigentümers über, hat Automobil-Historiker Hans Mai herausgefunden und seinerzeit dem Müncheberger Harald Poganiatz mitgeteilt. Dieser hatte den in den 1960er-Jahren als Wrack auf einem Grundstück in Heidekrug gefundenen Wagen restauriert. „Eigentlich sollte das mein Hochzeitswagen werden, doch wollte er mich nicht damit fahren lassen“, erinnert sich Kagel. Poganiatz verkaufte das gute Stück nach der Wende in den Westen, nach erneuter Restaurierung steht der Stoewer dort im Museum.