Zwischen Sekt und Pinsel

Frauke Adesiyan, MOZ

Frankfurt (Oder) Ab 17. Mai wird im Keller vom Haus der Künste wieder gefeiert. Dann ist die Eröffnungsparty vom Stuck geplant. Ein Vertrag zwischen dem Trägerverein und dem Studentenwerk wurde am Freitag unterzeichnet.

„Prost, auf dass Sie länger durchhalten, als ihre Vorgänger.“ Mit diesen Worten beim Anstoßen brachte Andreas Gaber die Aufgabe für das neue Betreiberteam des Studentenkellers gleich auf den Punkt. Am Freitag unterschrieben Vertreter des Stuck e.V. und Monique Möbus-Zweig, Geschäftsführerin des Studentenwerkes den Vertrag für die Räume im Untergeschoss vom Haus der Künste. Hier, wo 16 Jahre lang in der Grotte gefeiert wurde und später nur für wenige Jahre das Basswood 7 und das Bassement zu Party-Adressen wurden, wird am 17. Mai ein neuer Studentenclub eröffnet.

Andreas Gaber, im Studentenwerk für die Kultur zuständig, hat ein gutes Gefühl bei dem neuen Anlauf. „Wir freuen uns, dass es diesen kreativen Raum wieder gibt“, sagte er am Rande der Vertragsunterzeichnung. Bei der Neubelebung des Studentenclubs gehe es nicht darum, eine weitere Kneipe oder Disco zu schaffen. „Das brauchen wir nicht in Frankfurt. Den Freiraum hingegen schon“, ist er überzeugt. Er freut sich, dass mit der studentischen Initiative nun eine Struktur die Räume übernimmt, die hoffentlich auch über die Studienzeit der einzelnen Mitglieder Bestand hat. Die allermeisten der 16 Vereinsmitglieder sind Studierende, die über einen Ausschuss des Studierendenparlamentes zusammengefunden haben. Jedoch nicht alle. So wurde mit Tobias Dittrich ein Frankfurter Grafikdesigner und Versicherungsvertreter zum Vorsitzenden gewählt. „Ich will Frankfurt ein bisschen mit beleben und die Kultur stärken“, beschreibt Dittrich seine Motivation. Er wolle seine Erfahrungen und Kontakte einbringen, um die Belebung des Clubs erfolgreich zu gestalten.

Einen Erfolg hatte der Verein schon vor der Vertragsunterzeichnung. Eine im Internet gestartete Spendenaktion brachte über 1000 Euro Anschubfinanzierung. Eine Frankfurter Firma hat zudem Hilfe bei der Renovierung zugesagt. „So viele Leute sind uns entgegen gekommen“, schwärmt Heike Schmidt vom Vereinsvorstand.

Das Studentenwerk unterstützt die Initiative mit Beratung – etwa zu Gema-Fragen – sowie mit teilweise übernommenen Betriebs- und Instandhaltungskosten. Die Räume gehören dem Kultureigenbetrieb der Stadt und werden mietfrei überlassen. Langfristig müssen die Veranstaltungen im Stuck den Betriebskostenanteil von 300 Euro monatlich einspielen. Damit das möglichst schnell klappt, findet am Wochenende die erste Renovierungsaktion statt. Für den 17. Mai ist die Eröffnungsparty geplant – nicht nur für Studenten.