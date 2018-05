Insektenhotel ist bezugsfertig

Elke Lang

Storkow Zehntklässler der Europaschule in Storkow haben beim Bau eines Insektenhotels tatkräftig unterstützt. Künftig soll außerdem ein öffentlich begehbarer Naturerlebnisgarten entstehen, der zusätzlich über den Artenschutz aufklären soll.

Sie haben „klein angefangen“ mit einer Wildblumenwiese, erzählt Melanie Reiche, seit Dezember Leiterin des Besucherzentrums Naturpark Dahme-Heideseen. Was daraus werden soll, sei ihr „absolutes Herzensprojekt“, das sie nun gemeinsam mit Eliza Schmidt verwirklichen will, die bis August hier noch ein Freiwilliges Ökologisches Jahr absolviert. Dazu werden jedoch noch viele freiwillige Helfer und Sponsoren benötigt: für die Gestaltung einer bisher ungenutzten kommunalen Fläche in der Größe von knapp 2000 Quadratmetern schräg gegenüber der Burg. Melanie Reiche kommt ins Schwärmen: „Unser Ziel ist es, hier einen öffentlich begehbaren Naturerlebnisgarten zu schaffen für Erholung und Aufklärung über Artenschutz, denn was der Mensch kennt, das schützt er auch“, ist sie überzeugt. „Mit dem Garten wollen wir der Natur wieder etwas zurückgeben, was ihr tagtäglich geraubt wird.“

Für Eliza Schmidt ist es das Abschlussprojekt ihres freiwilligen ökologischen Einsatzes im Naturpark Dahme-Heideseen. Die Wildblumenwiese haben beide schon Mitte April frisch vertikutiert und gesät. Auch die Wege sind schon abgesteckt, und die Grasnarbe ist auf rund 50 Quadratmetern abgehoben, damit dort ein ovales Staudenbeet angelegt werden kann. Die Grasnarbenstücke wurden von beiden zum Bau einer Rasenbank verwendet.

Auch Helfer haben sich bereits eingefunden. „Der Bauhof der Stadt hat Erde angefahren und übernimmt viele Materialtransporte“, ist Melanie Reiche dankbar. Am Donnerstag ist zudem der Schulsozialarbeiter der Europaschule, Christoph Jänisch, mit neun Schülern der zehnten Klasse gekommen, um beim Bau eines Insektenhotels mitzuwirken. Mit Klaus Schmidt war auch ein Vater dabei. Beim Anlegen des Staudenbeetes wird außerdem die Garten-Arbeitsgemeinschaft der Schule erwartet. Auch Spender haben sich eingefunden: einmal die Storkower Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft, zum anderen in Person von Andreas Heising, Storkower Hauptvertreter der Allianz-Versicherung, die Allianz-Umweltstiftung „Blauer Adler“, die sich für „nachhaltige und erzieherisch wirksame Projekte in der ganzen Welt engagiert“, wie der Storkower erklärte. „Mein Antrag hat auf Anhieb gefallen, denn Artenschutz ist ein ernstes, zur Zeit sehr aktuelles Thema angesichts der globalen Zerstörung der Umwelt“, weiß Andreas Heising, „und es betrifft mich persönlich und meine Enkel.“

Für das Fachliche beim Bau des Insektenhotels und Anlegen des Staudenbeetes mit Wildpflanzen vor der Tür des Hotels ist Franz Heitzendorfer, der Leiter des Biogartens Prieros, der Experte. Eingerichtet wird das Insektenhotel für die besonderen Bedürfnisse unter anderem für Schwebfliegen, Wildbienen, Honigbienen, Spinnen, Florfliegen und blattlausvertilgende Marienkäfer.

Auch ein Schmetterlings- und ein Hummelkasten sollen gebaut werden. Mit Astern, Rotem und Gelbem Sonnenhut, Ysop, verschiedenen Salbeiarten, Katzenminze, Fetthenne und Kugeldisteln beispielsweise soll ihnen die gesamte Saison über auf der Wildstaudenrabatte und der Wildblumenwiese genügend Nahrung zur Verfügung stehen.

Melanie Reiche ist glücklich über den derzeitigen Stand der Arbeiten. Aber sie appelliert: „Wir brauchen noch viel Geld, denn es sollen Holzbänke und Infotateln über Artenschutz aufgestellt werden. Jeder kann praktisch helfen, und jede auch noch so kleine Spende ist willkommen.“