Info-Abend zur Oder-Lausitz-Straße

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Ortsumgehung Eisenhüttenstadt-Neuzelle erhitzt die Gemüter seit Jahren. Vor allem die Neuzeller drängen auf die Lückenschließung der Oder-Lausitz-Straße, um die Verkehrsbelastung im Ort zu verringern. Aber beispielsweise auch der Eisenhüttenstädter Ortsteil Diehlo ist betroffen. Ende Mai soll im Rathaus eine Informationsveranstaltung mit Vertretern der DEGES (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH) stattfinden. Dazu sind Lokalpolitiker, aber unter anderem auch der Schönfließer Heimatverein eingeladen. Dieser lädt in Vorbereitung auf die geplante Veranstaltung im Rathaus am 17. Mai zu einem Informationsabend ins Gasthaus „Zur Sonne“ ein. Los geht es dort um 18 Uhr. „Wir wollen über den Streckenverlauf aufklären und wissen, was die Leute darüber denken, was sie bewegt“, sagt Christian Prengemann vom Heimatverein.(ja)