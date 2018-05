Grundschule darf meko heißen

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Grundschule in Neuberesinchen hat einen neuen Namen: meko-Grundschule – Schule mit besonderer Medienkompetenz. Am Donnerstag gaben die Stadtverordneten grünes Licht. Zuvor hatten sich Schulleiter Sebastian Obeth und die Stadtverordnete Renate Berthold einen erneuten Schlagabtausch geliefert.

Sebastian Obeth pustete tief durch, als die Sache durch war. Die Erleichterung über die klare Mehrheit für meko war ihm anzusehen. „Jetzt können wir endlich mit dem Namen weiter arbeiten“, freute sich der Schulleiter.

Im Februar hatte die Stadtverordneten eine Abstimmung nach Einwänden von Renate Berthold (BürgerBündnis) überraschend vertagt. Sie wandte ein, dass der Name MEKO in Großbuchstaben auch als Marke für Kriegsschiffe von ThyssenKrupp stehe und damit uneindeutig sei. Sebastian Obeth war bloßgestellt, zumal er auf die Kritik ad hoc nicht öffentlich antworten konnte.

Stattdessen bekam er nun Donnerstag noch einmal die Chance, zu erklären, warum das Schulteam weiter am Vorschlag festgehalten habe, wenngleich die Schreibweise von MEKO in meko geändert wurde, um den Militärbezug zu vermeiden. „Wir wollen die Chance nutzen, einer modernen Schule einen modernen Namen zu geben“, sagte Sebastian Obeth. Die Schule, die es seit 2014 gibt und vier Klassen hat, wolle Vorreiter bei der Vermittlung vielfältiger Medienkompetenzen sein und „alle Schüler in Frankfurt ansprechen“. Natürlich müsse sich der Name erst etablieren. „Aber er passt zu unserer Schule und auch die Kinder sind damit bereits verbunden“.

Anschließend holte Renate Berthold aus. Sie verwies auf die Verantwortung, die das Stadtparlament in solchen Fragen habe. Meko als Abkürzung für Medienkompetenz habe sich nicht etabliert, betonte sie, und führte dafür eine Vielzahl von Beispielen und Verweisen an.

„Nach dem peinlichen Fiasko der letzten Stadtverordnetenversammlung hätte es uns heute gut zu Gesicht gestanden, wenn wir ohne Palaver dem Wunsch der Schüler, Eltern und Lehrer der Grundschule entsprechen“, sprach Dietrich Hanschel, Fraktionschef der SPD, anschließend ein Machtwort und beantragte das Ende der Debatte. Dann wurde abgestimmt. Und Sebastian Obeth durfte durchatmen. In einer Pressemitteilung bedankte sich der Schulleiter am Tag darauf bei der Stadtverwaltung, Schulgründer Ralf Unglaube und allen Unterstützern. „Mit viel Ehrgeiz und Elan können wir nun in Frankfurt Wegbereiter für ein aufgeschlossenes, modernes und medienorientiertes Lernsystem werden“, so Obeth.