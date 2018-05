Bayern-Fans laden zum Sommerfest ein

MOZ

Tauche Der FC-Bayern-Fanclub „Wir sind Wir – Die Spree-Adler“ aus Tauche lädt alle Mitglieder und Interessenten am Sonnabend, den 19. Mai, ab 18 Uhr zu einem vorgezogenen Sommerfest in das Gasthaus „Zur Sonne“ in Tauche ein. Es wird nicht nur Leckeres vom Grill geben, sondern dort können sich die kleinen und großen Besucher auch beim Torwandschießen testen. Der Höhepunkt des Abends wird selbstverständlich das Pokalendspiel des FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt sein.

Der Fanclub „Wir sind wir – Die Spree-Adler“ ist nach eigenen Angaben der größte FC-Bayern-Fanclub in der Region mit derzeit mehr als 50 Mitgliedern. Neben Fahrten zu Heim- und Auswärtsspielen unternehmen die Mitglieder auch immer wieder andere Aktivitäten. So oft wie möglich treffen sie sich aber natürlich auch zum gemeinsamen Fußballschauen der Spiele des FC Bayern. Fast der gesamte Fanclub wird sogar in der kommenden Saison wieder bei einem Heimspiel in der Allianz-Arena dabei sein können. Die „Spree-Adler“ hatten sich für eines der Fanclubprogramme beworben und haben bereits den Zuschlag für ein Spiel erhalten.

Nach dem Sommerfest folgt ein weiterer Höhepunkt: eine gemeinsame Spreewald-Kahnfahrt zum Saisonabschluss. Diese ist für den 27. Mai geplant. Auch der Fanclubbeauftragte des FC Bayern für die Region Ost, Andreas Zigan, wird zu Gast sein.

Weitere aktive neue Mitglieder sind bei den „Spree-Adlern“ jederzeit willkommen. Wer zusätzliche Informationen benötigt, kann sich unter der Nummer 0162 8984896 bei Mario Frömming oder bei Martin Kränke unter 0172 4407377 melden.

