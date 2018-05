Sport und Spaß für Zwei- und Vierbeiner

Josefine Jahn

Seelow/Hackenow (MOZ) In gut einem Monat ist es wieder so weit – am 9. Juni ist der vom Verband für das deutsche Hundewesen (VDH) ins Leben gerufene Tag des Hundes. Aus diesem Anlass wird in Hackenow zum zweiten Mal eine Hunderallye vorbereitet. Spaß und Austausch sollen im Vordergrund stehen.

Viel Überzeugung braucht es nicht, um die kleine Hündin Bine auf die Kiste zu bekommen. Eine liebevolle Aufforderung von Dr. Franziska Schittek, Bines Frauchen, genügt, schon macht der Vierbeiner einen mühelosen Satz. Auch Slalom läuft das Tier durch die Beine ihrer Besitzerin. Sie ist hoch konzentriert, wenn nicht gerade ein seltsames Geräusch am Gartenzaun zu hören ist. Dann rennt Bine los, fliegt beinahe über den Rasen zum Tor und schlägt ein paar Mal schrill an. Sie ist ein kleiner Hund und trägt ein rotes Geschirr, das sie wie ein kleiner Lebensretter aussehen lässt.

Ähnliche Tricks wie die, die Bine bereits beherrscht, werden den zweibeinigen Teilnehmern auf der 2. Hackenower Hunderallye abverlangt, die am bundesweiten Tag des Hundes, am 9. Juni, auf dem Sportplatz im Ort ausgetragen wird. „Kleine Sprünge, Slalom, einen Tunnel durchqueren“, nennt Franziska Schittek einige der Disziplinen. Es sollen klassische Elemente einer Hunderallye vorkommen und durch originelle Streckenpunkte ergänzt werden. „Es soll spaßig sein, nicht professioneller Hundesport“, betont sie. Für alle Hundebesitzer und -freunde sei die Veranstaltung etwas zum Spaßhaben, für Geübte eine gute Probe, wie sehr sie mit ihrem Vierbeiner harmonieren, auch in ungewohnter Atmosphäre.

„Das ist letztes Jahr positiv angenommen worden und auch für uns schön, die Tiere mal in einer anderen Umgebung als der Praxis zu erleben“, sagt Franziska Schittek, die in der Tierärztlichen Gemeinschaftspraxis Alt Tucheband praktiziert. Seit 2011 wird sie in Hackenow von Dr. Patrick und Dr. Judith Scholz betrieben.

Nach dem fünfjährigen Jubiläum überlegten sich die Mitarbeiter, mit einer Hunderallye zu feiern, die nun vielleicht zur Tradition am Tag des Hundes werden kann.

„Bei dieser Rallye kann man kreativ sein und Besucher können sich Anregungen holen, mit welchen Übungen sie die Routine im Alltag zwischen Hund und Herrchen durchbrechen können“, regt Franziska Schittek an. „Viele wollen auch zeigen, dass de Erziehung funktioniert, sie mit ihrem Tier harmonieren“, ergänzt Tierazrthelfer Marcus Beyer. Neben einem Agility-Parcours, für den die besten Teilnehmer auch Preise gewinnen, haben die Veranstalter das „härteste Hundequiz in Brandenburg“ angekündigt, bei dem freilich das Wissen der Zweibeiner gefragt ist. Die Zusammenarbeit von Hund und Herrchen ist beim Büchsenwerfen gefragt. Hier soll der Zweibeiner aktiv sein, während das Tier es schaffen muss, ruhig sitzen zu bleiben. Außerdem soll der schönste Hund im Oderland von einer Jury gekürt werden. „Hier können Interessierte auch unabhängig vom Parcours und dem Quiz teilnehmen“, informiert Franziska Schittek. Aber: für die Gesamt-Rallye können bei der Schönheitswahl Zusatzpunkte erzielt werden. Auch hier soll es nicht um strenge Bewertungen gehen, die Wahl werde mit einem Augenzwinkern stattfinden. Auch Nicht-Hundebesitzer sind herzlich eingeladen. Es wird eine Bastelstraße für die kleinen Gäste geben. Grillwurst, Fassbrause und Bier versorgen die Gäste. „Es soll einfach ein schöner Familientag sein“, sagt die Tierärztin. Ein Fest für die Dorfgemeinschaft.

Wichtig ist, dass alle Hundebesitzer den Impfausweis für ihr Tier mit dabei haben. Außerdem ist eine kurze Führleine Pflicht, um keine Auseinandersetzungen unter den Hunden zu provozieren. „Das lief aber im vergangenen Jahr sehr harmonisch“, erinnert sich Pfleger Beyer. Eine Voranmeldung ist nicht nötig.

2. Hackenower Hunderallye am 9. Juni von 10 bis 14 Uhr, Infos unter www.tierarztpraxis-alttucheband.de