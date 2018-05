Die Königin in der Stellmacherei

Wolfgang Balzer

Tremmen Die Späne flogen im Tremmener Dorfmuseum in die Runde der gut 30 Zuschauer. Hobbydrechsler Dieter Friske, Mitglied des Förderkreises für das Dorfmuseum, hatte seine Maschine zum Schaudrechseln angeworfen – passend zum Anlass des Tages, der Eröffnung der diesjährigen Sonderausstellung „Altes Handwerk in Brandenburg“, die Lothar Lehnhardt, Vorsitzender des Förderkreises, gerade eröffnet hatte und die noch bis Oktober zu sehen sein wird.

Es ist diesmal vorrangig eine Fotoausstellung. Gezeigt werde eine Fotosammlung aus den Jahren 1890 bis 2000, die während eines Projektes zum Kulturland Brandenburg entstand und für die Sonderausstellung in Tremmen etwas variiert wurde, wie Lehnhardt sagte.

Ergänzt werden die 30 ausgewählten großen Fotos in den Vitrinen mit kleineren Fotos der ehemals im Ort wirkenden Handwerker sowie mit Utensilien und Gerätschaften von jenen Handwerksberufen, die auf den großen Fotos dargestellt sind. Beispielsweise die des Uhrmachers, des Bäckers, des Frisörs, des Fleischers und des Schornsteinfegers.Viele dieser Gerätschaften stammen aus dem Bestand des Museums. Andere wurden ausgeliehen, so auch die des Barbiers. Dafür bedankte sich Lothar Lehnhardt bei Frau Pahl aus Tremmen, deren Ur-Schwiegervater als Barbier noch Zähne zog – so wie das einst beim Barbier üblich war.

Interessant ist nach wie vor der Ausstellungsbereich in der unteren Etage. Hier sind die Geräte des Stellmachers präsent. Schließlich wurde das Gebäude des heutigen Dorfmuseums 1913 von den Vorfahren Lehnhardts für den Betrieb einer Stellmacherei gebaut. Daneben eine sehr interessante Sammlung der verschiedensten Hufe, einschließlich der einst üblichen Federklemmeisen für Zugochsen, und die Gerätschaften eines Hufschmieds samt Schmiedefeuer. In Tremmen verdienten einst sogar zwei ihr Brot in diesem Beruf. Wer mehr darüber erfahren möchte, kann in den ausliegenden Dokumentationen blättern. Jeder Handwerker ist stolz auf seinen Meisterbrief. Das Tremmener Dorfmuseum zeigt eine ganze Reihe davon. So auch beispielsweise den von Erich Chartron aus Tremmen, der am 15. September 1906 die Meisterprüfung als Tischler ablegte.

Bürgermeister Bernd Lück nutzte während der Ausstellungseröffnung gemeinsam mit Fischerkönigin Lisa-Marie Zessin die Gelegenheit, das zwanzigjährige Bestehen des Förderkreises für das Dorfmuseum zu würdigen. „Ohne die vielen Opfer an Zeit und Geld, ohne die Arbeit von Vorstand und freiwilligen Helfern hätte der Förderkreis seine gesellschaftlichen Erfolge nie und nimmer erzielen können“, lobte er.Von den damaligen sieben Gründungsmitgliedern sind heute noch Ilse Krey, Heidrun Suck, Jutta Wenzel und Lothar Lehnhardt aktiv. Für ihr verdienstvolles ehrenamtliches Wirken bedankte sich der Bürgermeister mit einem Präsent. Und weil ein erfolgreich und ehrenamtlich arbeitender Verein auch immer einige finanzielle Mittel benötigt, hatte der Bürgermeister einen Scheck über 100 Euro dabei.