Kreisstadt im Fokus: „Wir in Rathenow“

Simone Weber

Rathenow Die Stadt aus Sicht von jungen Rathenowern und zugewanderten Schülern- das zeigt die Foto-Ausstellung „Wir in Rathenow“. Sie wurde am Mittwoch im Rathaus eröffnet. Sie offenbart nicht nur die Blickwinkel der Jugendlichen, aus denen sie ihre Stadt betrachten.

Die Fotografien sind bereits 2016 während eines Projekts entstanden. Es sollte dazu beitragen, dass die Schüler ihre Heimatstadt besser kennenlernen. Gemeinsam mit der Rathenower Hobbyfotografin Yvonne Niewert inszenierten sich die Schüler in der Stadt. „Die Fotos zeigen, neben den Schülern, auch beliebte Plätze und Sehenswürdigkeiten“, so der Erste Beigeordnete, Hans-Jürgen Lemle, zur Ausstellungseröffnung. „Somit ist der Bürgerservicebereich im Rathaus der perfekte Ort für diese Ausstellung.“

Die Arbeit mit Fotos war Teil des Kooperationsprojekts „Jugend stärken im Quartier“ zwischen Ländlicher Erwachsenenbildung Prignitz-Havelland e.V. (LEB) und dem Landkreis Havelland. Es unterstützt Schüler an den Oberschulen in Rathenow, Premnitz, Nauen, Falkensee und am Oberstufenzentrum Friesack. „Als das Projekt vor zwei Jahren startete, war der Schwerpunkt, Rathenower Schüler mit Jugendlichen, die als Flüchtlinge zu uns kamen, zusammenzubringen und sie besser zu integrieren“, sagte Anja Naschokin, Schulbetreuerin der LEB an der Duncker-Oberschule. „Gemeinsam sollten sie ihre Heimatstadt neu entdecken und sich in der Stadt vor einer Fotokamera in Szene setzen.“

Mittlerweile sind die sieben Teilnehmer des Fotoprojekts keine Schüler der Duncker-Oberschule mehr. Lion Klaus lässt sich an der AWO-Schule in Premnitz zum Sozialassistenten und danach zum Erzieher ausbilden. Darleen Ann Fabien begann im September vergangenen Jahres in Rathenow-West eine Lehre zum Bäckergesellin. „Das Modeln hat viel Spaß gemacht. Wir haben die Fotos auch selbst erhalten“, so die jetzt 18-Jährige. „Wir hatten während des Projekts gemeinsam viel Spaß“, betonte Maram Kabbani. Die 17-Jährige kam 2014 als Flüchtling mit ihrer Familie aus Syrien. Nach der 10. Klasse wechselte sie auf das Jahn-Gymnasium. Zur Ausstellungseröffnung am Mittwoch zeigte sie ihrer Freundin Sima Shriki ihre Fotos in der Ausstellung.

Die Ausstellung mit mehr als 30 Fotos und mehreren Collagen zeigt auch Fotos mit Schülern der Oberschule aus Premnitz, vom OSZ in Friesack und aus der Graf-von-Arco-Oberschule Nauen und wird noch bis 31. Juli im Flur und Warteraum des Bürgerservice im Rathenower Rathaus gezeigt.