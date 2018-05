Sportunterricht in modernisierter Halle

Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Mit schnellen Haken und Wendungen jagt ein Schüler der zweiten Klasse einer Gruppe hinterher. Quietschend manövriert er dabei seine Füße flink über den neuen, grünen Hallenboden, bis er einen aus der Gruppe erhaschen kann. Dann geht er zurück zu seiner Gruppe, und das Spiel beginnt mit einem neuen Fänger von vorn. Nach beinahe einem Jahr Bauzeit können die Jungen und Mädchen der Grundschule „Am Weinberg“ nun ihre Turnhalle wieder nutzen.

Grund zum Strahlen hat die Leiterin der Rathenower Grundschule „Am Weinberg“, Kerstin Pollak, in diesem Schuljahr mehrfach. Die Baumaßnahmen an „ihrer“ Bildungseinrichtung gehen voran. Seit gut zwei Wochen können die Sportpädagogin und ihre Kollegen wieder die schuleigene Sporthalle nutzen. „Die Halle ist schön geworden. Ich bin total beseelt von der Halle. Es stimmt einfach alles, bis hin zum Schallschutz“, freut sich Pollak. Zwar gelangen die Schüler noch nicht durch den neuen Haupteingang in den Sporthallentrakt - aber auch dieser wird in den kommenden Wochen nutzbar werden. Dazu wird zum hellen und überaus freundlichen Foyer eine Rampe entstehen, damit die Halle künftig barrierefrei zu erreichen ist.

Barrierefrei gelangt man nun sogar in alle Bereiche der Sporthalle. Waren sonst die Umkleiden mit Sanitärbereich nur über einen Treppe in das Untergeschoss zu erreichen, finden die Kinder und auch Sportvereine helle Räume mit modernem Sanitärbereich auf gleicher Ebene. Funktional und leicht zu pflegen sind die Umkleiden und der Sanitärbereich, in dem ein großer Spiegel ein schöner I-Tüpfel ist.

Die große Sporthalle ist mit einem grünen Hallenboden ausgelegt, der die Markierungen für Handball und Basketball enthält. „Wir arbeiten in enger Kooperation mit dem Sportverein Red Eagles zusammen. So haben wir nun neben vier festen Basketballkörben zwei weitere, die man in der Höhe an die Grundschulkinder anpassen kann“, so Kerstin Pollak. Die Handall-Tore finden, werden sie nicht benötigt, Platz im Geräteraum. Dieser ist nun so großzügig und funktional geschnitten, dass alle Geräte einfach zu erreichen sind. Auch der Schwebebalken findet dort Platz. Dieser stand sonst in der kleineren, hinteren Halle. „Die kleine Halle wirkt seit dem Umbau deutlich größer“, meint die Schulleiterin. Die Ummauerung wurde jedoch nicht verändert. Vielmehr sind die Einbauten wie Kletterwand und Kletterstangen variabel an der Wand verankert. Bei Gebrauch können sie vorgezogen und gesichert werden.

Um die alte Halle auf einen modernen Stand zu bringen und die Substanz zu sichern, wurden umfangreiche Arbeiten vorgenommen. Das alte Gebäude wurde komplett entkernt. Der ehemalige Sanitärbereich wurde abgerissen und barrierefrei angebaut. Der Geräteraum befindet sich ebenso in einem Neubau. In der großen und kleinen Halle wurden die Decken erneuert. Die Wandverkleidung bringt zeitgleich den Schallschutz mit sich. Kleine Löcher darin schlucken den Schall. „Als wir das erste Mal die Halle betraten, hat es sich gleich ganz anders angehört“, hebt Pollak dieses Detail würdigend hervor. Ebenso erneuert wurden die Fenster. In der kleinen Halle wurde zudem eine Ausgang als zweiter Fluchtweg eingerichtet, der auf den Sportplatz der Schule führt.

Nicht nur die Halle erfuhr eine umfassende Frischzellenkur für rund 1,5 Millionen Euro, auch die Schulgebäude erfahren eine Sanierung. So wurden die Arbeiten am Haus 1 ebenso in diesem Jahr abgeschlossen. Es kann seit einigen Wochen bereits genutzt werden. Ab Sommer stehen dann Arbeiten am Haus 2 an. Sind voraussichtlich im Sommer 2019 alle Maßnahmen abgeschlossen, werden in die Modernisierung dieser Bildungseinrichtung der Stadt Rathenow, laut Plan, insgesamt 3,5 Millionen Euro geflossen sein.