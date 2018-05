In Erinnerung an Regine Hildebrandt

Juliane Keiner

Bad Belzig (MOZ) Radsportler, Familien, Freunde des Hohen Flämings sind am Pfingstsonnabend, 19. Mai, herzlich zur inzwischen 10. Regine Hildebrandt Radtour eingeladen. Initiator der traditionellen Veranstaltung, Günter Baaske, lädt ein, im Rahmen einer fröhlich-gemächlichen Radtour durch den Hohen Fläming gemeinsam an die ehemalige Sozialministerin Regine Hildebrandt zu erinnern.

Die Radler setzen sich um 9.30 Uhr auf dem Marktplatz in Bad Belzig in Bewegung. In Verlorenwasser wird eine kurze Frühstückspause eingelegt. In Gräben wird Erbsensuppe und Bratwurst verzehrt, um Kraft für die Weiterfahrt zu tanken. Die Route führt weiter nach Groß Briesen, Klein Briesen und Ragösen, Dippmannsdorf und Lütte. Am Alten Haus in Lütte dürfen sich die Radfahrer wieder auf Kaffee und selbstgebackenen Kuchen freuen. Die ein oder andere Anekdote in Erinnerung an die einst so engagierte und resolute Ministerin wird sicherlich die Runde machen.

Die Strecke umfasst ungefähr 50 Kilometer, die in gemächlichem Tempo erradelt werden. Die Erfahrung der vergangenen Jahre beweist, dass auch Kinder und Senioren die Tour problemlos hinter sich bringen. Selbstverständlich hält Günter Baaske auch in diesem Jahr Pokale bereit. Der Jüngste, der Älteste und der Teilnehmer mit der weitesten Anreise werden mit einem Pokal geehrt. Neu zur 10. Jubiläumstour sind die einheitlichen T-Shirts für alle Mitfahrenden. Die T-Shirts – erhältlich kostenfrei in allen Größen – können im SPD-Bürgerbüro in der Wiesenburger Straße 13 (Dienstag 9.00 bis 16.00 Uhr, Mittwoch 12.00 bis 15.00 Uhr, Donnerstag 13.00 bis 16.00 Uhr) abgeholt werden!