Kölns Geschäftsführer schließt Podolski-Rückkehr nicht aus

dpa-infocom

(dpa) Köln (dpa) - Seit vielen Jahren bezeichnet Weltmeister Lukas Podolski eine Rückkehr zum 1. FC Köln als großen Traum, nun macht der Verein dem Eigengewächs erstmals seit Jahren wieder Hoffnung.

«Lukas ist ein ganz, ganz wertvoller Teil unserer Geschichte und wird das auch immer sein», sagte Kölns Geschäftsführer Alexander Wehrle bei Sky: «Im Fußball darf man gar nichts ausschließen. Wir gehen jetzt in die Zweitligasaison, Lukas hat noch ein Jahr in Japan Vertrag und was der Fußballgott danach entscheidet, das wissen wir beide noch nicht.»

Podolski spielte von 1995 bis 2006 und von 2009 bis 2012 für den FC und steht aktuell bei Vissel Kobe unter Vertrag. Das letzte Saison-Heimspiel der Kölner gegen den FC Bayern (1:3) verfolgte Podolski im Stadion. «Ich habe immer gesagt, dass es ein Traum ist, wieder dieses Trikot anzuziehen und auf dem Platz zu stehen. Und träumen darf man ja», sagte Podolski.

Zurückkehren werde er in jedem Fall zum FC. Wenn nicht als Spieler, «dann eben in anderer Funktion. Jeder kennt meine Beziehung zu diesem Verein und dieser Stadt. Und die wird sich in den nächsten 50 Jahren nicht ändern.»