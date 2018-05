Ex-Weltmeister David Haye vor Karriereende

dpa-infocom

London (dpa) Nach seiner zweiten Niederlage gegen Tony Bellew innerhalb von 14 Monaten steht der 37 Jahre alte Ex-Weltmeister David Haye vor dem Karriereende.

Der britische Schwergewichtsboxer hatte gegen seinen Landsmann in London in der Nacht zum Sonntag keine Chance und verlor durch technischen K.o. in der fünften Runde.

Nach einem besseren Start Hayes wurde Bellew ab Runde drei immer stärker. Mit einer Linken schickte er seinen Widersacher in Runde fünf nach vorangegangenen Niederschlägen endgültig auf die Bretter. Der Ringrichter beendete den Kampf wegen eines technischen Knockouts.

«Er ist eine Legende dieses Sports. Ich bin überglücklich, dass ich es geschafft habe, ihn erneut zu besiegen», sagte der zwei Jahre jüngere Bellew. Haye hatte vor sieben Jahren einstimmig gegen Wladimir Klitschko verloren.