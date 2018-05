MAFZ

Paaren/Glien Als Schaufenster des ländlichen Raumes lockt die Brandenburgische Landwirtschaftsausstellung (BraLa) an vier Ausstellungstagen mit ca. 700 Ausstellern und Züchtern viele Besucher nach Paaren/ Glien. Angezogen von „Landwirtschaft im Dialog“ mit Vorführungen und Foren zum Thema Boden und Bodenbearbeitung, Technik im Einsatz und Zuchtwettbewerbe sowie einer großen Themenvielfalt rund um den ländlichen Raum mit regionalen Erzeugnissen ist die BraLa eine abwechslungsreiche und lebendige Veranstaltung nicht nur für Fachbesucher. Die Bundesschau der Rinderrasse „Uckermärker“ und die Schau „Landtechnik gestern und heute“ gehören zu den Höhepunkten der diesjährigen Ausstellung.

Währenddessen wird im Forum in der Brandenburghalle mit Wissenschaftler und Praktikern diskutiert. Getreu dem Motto „Wissenschaft trifft Technik“ wird die Forst Waldschutzmonitoring und Holzerntetechnik vorstellen. Harvestersimulator und waldpädagogische Angebote im „Schaufenster der Waldarbeit“ ergänzen die Präsentation. Unter dem Motto: „Landwirtschaft erleben“, Schauen, Schmecken und Genießen werden Produkte der Direktvermarkter angeboten sowie Tiere, Technik, Leben im ländlichen Raum zu erleben sein.

Weitere Highlights sind u.a. die Krönung der Brandenburger Milchkönigin, Meisterschaften im Zaunbau der Schäfer, Zuchtwettbewerbe der Tierzuchtverbände, die Vorstellung „Grüner Berufe” und die Präsentation der „BraLa-Rasse des Jahres 2018”, das New-Hampshire-Huhn.

Die Tierzuchtverbände sind mit Informationsangeboten zur Haltung, Zucht und Tierbeurteilung mit einer Vielzahl von Tieren in und vor den Zelten vertreten. Hier findet man kompetente Ansprechpartner zum Informationsaustausch. Wettbewerbe im Pferdesport wie Führzügelklasse und BraLa-Fahrsport-Cup am Freitag, Zaunbauwettbewerb der Schafzüchter am Samstag und Zuchtwettbewerbe der Jungzüchter am Samstag und Sonntag sind einige Höhepunkte der diesjährigen BraLa. Die Tierschauen der Verbände mit Showeinlagen des Pferdesportes locken an den Großen Ring. 2018 feiern die Jungzüchter des Rinderzuchtverbandes ihr 20. Jubiläum auf der BraLa und die Rinderrasse „Uckermärker“ wird 25. Regionale Spezialitäten können im pro agro Regionalmarkt, im Brandenburger Erlebnisdorf und in der historischen Brauerei und Brauereischänke genossenwerden.

Freude am Garten, regionale Beobachtungen und Erfahrungen im Gartenbau werden vom Förderverein, seinen Partnern und Mitgliedern vermittelt. Der vor 25 Jahren angelegte Schaugarten hat seine Historie, noch immer werden verschiedenste Gemüsesorten und fast 300 Kräuter gezeigt, die unterstützt von verschiedenen Aufzuchtbetrieben im Beet gepflanzt werden konnten. Hier kann erfahren werden, welche Pflanzen unter den hiesigen Brandenburger Bedingungen am besten gedeihen, die z.T. selbst geerntet und gekostet werden dürfen. Zu sehen sein werden verschiedene Erdbeersorten, Beeren, Tomaten, Gurken, Porree, Zwiebeln und Salate. Die Kartoffel wird auf der Fläche mit verschiedenen Kartoffelsorten, darunter auch alten Sorten angebaut.