Inklusive Inklusion

Erhard Herrmann

Brandenburg Im Rahmen des europäischen Protesttages zur Gleichstellung für Menschen mit Behinderung wurde das Nachbarschaftsfest rund um das Bürgerhaus Hohenstücken gefeiert. Das Motto „Gemeinsam zur Inklusion“. Seit 26 Jahren gibt es den Protesttag. „In dieser Zeit hat sich viel – auch gesetzlich – verändert, was wir den Aktionen und Protesten zu verdanken haben. Aber zu einer vollen Teilhabe ist es noch ein langer Weg“, erklärte die Behindertenbeauftragte Katrin Tietz. Sybille Kluge, Vorsitzende des Behindertenbeirates der Stadt, begrüßte ebenso die verschiedenen Initiativen zum Protesttag und bedankte sich bei den vielen teilnehmenden Institutionen wie der Lebenshilfe, Fliedners, der Caritas, der ICD Selbsthilfegruppe und den Verkehrsbetrieben, die einen Bus bereitstellten um das barrierefreie Einsteigen zu demonstrieren. „Sie halten das Bewusstsein wach, dass wir entschieden für eine Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen arbeiten und Barrieren beseitigen müssen, um einer gelebten Inklusion näher zu kommen“, so die Vorsitzende. Ein wichtiger Schritt dorthin ist der neue Teilhabeplan, den Sozialbeigeordneter Wolfgang Erlebach überreichte. Großes Thema dabei ist die Barrierefreiheit in der Verwaltung und in der ganzen Stadt. Davon können mehr als 13 000 behinderte Bürger profitieren.

Gelebte Inklusion verwirklicht der Schwimmverein SV 2000 schon lange. Deshalb wurde der Verein mit dem Inklusionspreis 2018 ausgezeichnet. Im Zeitalter der Digitalisierung hat der Behindertenbeirat mit der Technischen Hochschule Brandenburg (THB) einen wichtigen und eventuell sogar lebensrettenden Partner gewonnen. „Es ist kaum zu glauben, dass hörgeschädigte Menschen oder mit einer Sprachbeeinträchtigung sich im Notfall nur mit einem abgeschickten Fax bemerkbar machen können um Hilfe zu ordern“, bedauert der akademischer Mitarbeiter Manuel Eckert. Zusammen mit Michael Naumann stellte er einen barrierefreien Direktnotruf, der an der (THB) entwickelt wurde, vor. Das Projekt NotrufPlus wird seit acht Monaten erfolgreich mit der Rettungsleitstelle in Brandenburg an der Havel getestet (www.notruf.plus). „Mit der APP ist es erstmals möglich, einen barrierefreien Direktnotruf zu nutzen. Wobei alle relevanten Informationen der Notrufenden übermittelt werden. Ein Schwerpunkt der Entwicklung war die einfache Benutzung durch sprach- , hörgeschädigte oder blinde Menschen“, erklärte Manuel Eckert. Auch bei der Homepage des Behindertenbeirates haben die Mitarbeiter der THB dafür gesorgt, dass diese barrierefrei zu nutzen ist und vorgestellt. „Besonders Menschen mit Behinderungen erleichtert das Internet prinzipiell die selbst bestimmte Teilnahme am sozialen, kulturellen und beruflichen Leben enorm und bedeutet somit ein wesentlich erhöhtes Maß an Selbstständigkeit“, betonte Sybille Kluge.

Die neue Internetseite ist unter https://behindertenbeirat-brb.de zu erreichen. Bei aller Notwendigkeit wurde natürlich beim Nachbarschaftsfest gefeiert. Hopseburg, Spiele, Kinderschminken und eine Buttonmaschine, die fröhliche Sticker herstellte, sorgte für gute Unterhaltung ebenso wie die Brandenburger Schalmeienkapelle und DJ Frank Gerstmann, die für die musikalische Umrahmung zuständig waren.