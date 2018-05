TuS-Sieg nach vier Aluminium-Treffern

Stefan Zwahr

Sachsenhausen Im Verfolgerduell mit dem MSV Neuruppin landete der TuS 1896 Sachsenhausen in der Fußball-Brandenburgliga den siebten Sieg in den letzten acht Spielen. „Es war ein verdienter Erfolg“, stellte Edgar Kordecki nach dem 2:1 (0:0) zufrieden fest. Gerade mit dem Auftritt in Hälfte zwei könne man zufrieden sein. Nachdem zuletzt in Eberswalde und Eisenhüttenstadt viele gegnerische Chancen zugelassen wurden, „war diesmal wieder die Konsequenz drin“.

Dabei hatten die Gäste vor 203 Zuschauern zunächst Vorteile. Für Unruhe in den Reihen des Gastgebers sorgten lange Behandlungen von Martin Pilz (schied früh aus) und Andor Müller. „Da wurde es in Unterzahl ein paar Mal brandgefährlich“, so Kordecki. Für die Fontanestädter ergaben sich viele Szenen im gegnerischen Strafraum und eine dicke Chance durch Marcel Weckwerth, der nach kurzem Zuspiel aus Nahdistanz zum Abschluss kam (8.). „Wir haben sehr gut angefangen. Es ist sehr ärgerlich, dass wir das nicht ausgenutzt haben“, bemerkte MSV-Trainer Henry Bloch, dass die letzte Konsequenz gefehlt habe.

Ab der 20. Minute erzwang der TuS ein ausgeglichenes Spiel. „Wir hatten dann auch die besseren Chancen“, betonte Trainer Marc Flohr, dass in zwei Szenen das Aluminum für die Gäste rettete. Zunächst setzte Müller einen Kopfball an den Innenpfosten (23.), dann kam Robert Wiesner nach einer Ecke von Martin Wunderlich in zentraler Position zum Abschluss, nachdem das Leder zuvor an die Latte gegangen war (35.).

Nach der Pause erspielte sich Sachenhausen mit zunehmender Spieldauer klare optische Vorteile. „In der zweiten Halbzeit war ich enttäuscht von meiner Mannschaft“, sagte Bloch. Seinem Team seien im ersten Abschnitt sehr viele Lücken angeboten worden, „die wir im Spiel ohne Ball nicht genutzt haben“. Da habe man ansetzen wollen, was nicht gelang. „Wir haben extrem den Spielfaden verloren, fingen an zu wackeln. So ging das Spiel immer mehr in Richtung Sachsenhausen.“

Der TuS hatte nach etwas mehr als einer Stunde wieder Pech: Nach einem Angriff über die halblinke Seite ging der Schuss von Martin Wunderlich an die Latte, den Nachschuss ballerte Florian Schulte an den Pfosten. In der Folge blieben die Platzherren spielbestimmend. Der MSV kam nur selten auf, so in der 78. Minute, als der herauseilende Keeper Nick Schrobback einen Flachschuss von Florian Riehl parierte.

Die zweite gute Szene der Neuruppiner führte zum Ausgleich. Nachdem Müller in der 78. Minute nach einem schönen Angriff für den TuS getroffen hatte (Trainer Oliver Richter: „Den Konter fahren wir super aus“), glich Jacob Krüger nach einem Freistoß aus (81.). Der TuS zeigte sich unbeeindruckt und kam durch Kordecki, der eine Müller-Ecke einköpfte, zum verdienten Siegtreffer (86.). „Kompliment an die Mannschaft, dass sie so eine Moral gezeigt hat“, so Richter. (sz)

SACHSENHAUSEN: Schrobback – Pressmann, Pilz (12. Wiesner), Höpfner, Wulff, Wunderlich (76. Boremski), Kordecki, Schulte, Weigt (89. Rutzen), Groll, Müller