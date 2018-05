Achtjähriger entkommt Wohnungsbrand

Jürgen Liebezeit

Oranienburg (MOZ) Gerade noch rechtzeitig konnte am Sonntagmorgen in Oranienburg ein achtjähriger Junge von Nachbarn aus einer brennenden Wohnung gerettet werden. Das Kind, das durch die Rauchentwicklung leicht verletzt wurde, wurde in ein Krankenhaus gebracht, ist aber laut Polizei inzwischen wieder bei den Eltern.

Das Feuer ist nach Angaben der Polizei um 9 Uhr aus noch nicht geklärter Ursache auf dem Balkon in der zweiten Etage eines Wohnblocks in der Walther-Bothe-Straße ausgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Achtjährige alleine in der Wohnung. Warum die Oma, bei der der Junge zu Besuch war, nicht zu Hause war, wird nun von der Polizei ermittelt.

Der Aufgang mit zehn Mietparteien wurde vorübergehend evakuiert.

Auch die darüberliegende Wohnung wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die vierköpfige Familie kann erst am Montag wieder einziehen. Die Brandwohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Die insgesamt fünf Bewohner kommen bei Freunden und Verwandten unter, teilte Polizeihauptkommissar René In der Rieden, Dienstgruppenleiter der Polizeiwache Oranienburg, mit.

Die Feuerwehr hatte den Brand am Sonntagmorgen schnell unter Kontrolle. Die Rauchwolke war kilometerweit zu sehen. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung