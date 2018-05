48-Jähriger landet in Ausnüchterungszelle

Claudia Duda

Nassenheide (MOZ) Der 48-jährige Fahrer eines PKW hat am Freitagmittag gegen in Oranienburg versucht, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Das Fahrzeug konnte jedoch in der Germendorfer Allee gestoppt werden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, roch der Fahrer nach Alkohol. Er verweigerte einen Atemtest, eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und in der Polizeiinspektion durchgeführt. Dabei wehrte sich der Mann und verletzte einen Beamten leicht. Der 48-Jährige wurde in Gewahrsam genommen, ein Atemalkoholtest erbrachte 2,57 Promille. Um 20.15 Uhr wurde er entlassen. Wenig später erhielt die Polizei den Hinweis auf einen betrunkenen Autofahrer in Nassenheide. Als die Beamten gegen 22 Uhr dort eintrafen, stellten sie den 48-Jährigen erneut fest, diesmal mit 1,85 Promille alkoholisiert. Auch dieses Mal wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Der uneinsichtige Mann musste in der Ausnüchterungszelle übernachten. Es wurden zwei Verfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und ein weiteres wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.