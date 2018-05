Mann mit 3,09 Promille auf der A24 unterwegs

Claudia Duda

Walsleben (MOZ) Ohne Führerschein und stark alkoholisiert war am Sonnnabend ein Mann auf der A 24 unterwegs. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle hat die Polizei ihn an der Raststätte Walsleben/Ost gestellt. Den Beamten war das Auto aufgefallen, weil es in Berlin gesucht wurde – es war gepfändet worden und galt als gestohlen. Der Fahrer des Autos ließ es sich gerade in der Raststätte schmecken. Die Polizisten stellten die Identität des 54-Jährigen fest, der stark nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,09 Promille. Der Mann wurde in die Ruppiner Kliniken gebracht. Wie die Autobahnpolizei Walsleben mitteilte, konnte der Führerschein nicht sichergestellt werden, weil dieser dem Missetäter bereits vor zwei Wochen amtlich abgenommen worden war - die Fahrerlaubnis war ihm von einem Gerichts entzogen worden. Das Auto, das er fuhr, war zwar auf ihn zugelassen– sollte aberja eigentlich gepfändet werden. Es wurde sichergestellt.