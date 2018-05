Live-Blog zum Nachlesen: Wahl in der Uckermark

Eine Wählerin steckt am 6. Mai einen Stimmzettel in die Wahlurne. Werden in der Uckermark genügend Stimmen für die Landratsstichwahl zusammen kommen? © Foto: Stefan Csevi

Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ)

+++ 16.30 Uhr +++

Eine äußerst geringe Wahlbeteiligung zeichnet sich in den 249 Wahllokalen der Uckermark ab. Nach Angaben von Kreiswahlleiter Robert Richter sind bis Freitagmorgen in den Wahlbehörden lediglich 5112 Briefwahlunterlagen eingegangen. Das gilt als Indiz für das mangelnde Interesse der Bürger an der Stichwahl. In Schwedt hatten bis zum Mittag lediglich 8 Prozent der Wahlberechtigten von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht. Im Amt Gartz lagen die Zahlen zwischen 9 und 18 Prozent. Bei der Hauptwahl vor 14 Tagen lag die Wahlbeteiligung knapp unter 30 Prozent. Keiner der drei Kandidaten erreichte die notwendige Mehrheit und das Quorum.

+++ 12 Uhr +++

In der Uckermark geht es heute ums Ganze: Herausforderin Karina Dörk (CDU) und Amtsinhaber Dietmar Schulze (SPD) kämpfen um die Stichwahl bei der Neubesetzung des Landrates. Doch es herrscht die bange Frage: Reicht die Wahlbeteiligung, sodass einer von beiden die notwendige Zahl von fast 16 000 Stimmen bekommt?

Bis zum Mittag sah es in den 249 Wahllokalen noch extrem ruhig aus. Besonders in großen Stimmbezirken der Städte herrschte kaum Betrieb. Auf dem Lande war die Beteiligung wie schon in der ersten Runde deutlich höher. Vor zwei Wochen hatte Karina Dörk überraschend einen haushohen Vorsprung vor Dietmar Schulze und Torsten Gärtner (BVB/Freie Wähler). Letzterer fehlt nun in der Stichwahl.

Bilderstrecke Stichwahl im Landkreis Uckermark Bilderstrecke öffnen

Scheitern beide übrig gebliebenen Kandidaten am Quorum, wird es heute Abend nach der Stimmauszählung keinen neuen Landrat geben. Dann übernimmt die Regie der Kreistag und wählt im September. Davor warnen Vertreter verschiedenster Parteien und Wählervereinigungen. Es wäre eine Niederlage für die Direktwahl. Genau das war vor acht Jahren eingetreten, als keiner von ursprünglich vier Kandidaten später den Landratsposten besetzte.