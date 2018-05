Sieben Waldbrände an zwei Tagen

Jürgen Liebezeit

Löwenberger Land (MOZ) Sieben Waldbrände im Löwenberger Land hielten Feuerwehr und Polizei am Wochenende in Atem. Die Einsatzkräfte mussten am Sonnabend drei und am Sonntag vier Brände löschen. Betroffen waren Flächen zwischen 200 Quadratmetern und 1,5 Hektar in den Gebieten Schleuener Heide und Liebenberger Heide zwischen Neuendorf und Hohenbruch. Die Polizei vermutet in allen Fällen Brandstiftung. Ein Hubschrauber wurde zur Aufklärung und Sichtung eingesetzt. In der Region kam es in den vergangenen Wochen und schon im vergangenen Jahr immer wieder zur Brandstiftungen.