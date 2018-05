99 Teilnehmer halten sich vor dem Schloss fit

Claudia Duda

Oranienburg (MOZ) Die Reihe „Fit vorm Schloss“ist Sonntag in Oranienburg in die fünfte Saison gestartet. Wie Pierre Schwering, Sachgebietsleiter für Gemeinwesen, Jugend und Sport der Stadt mitteilte, hat der erste Termin gleich einen absoluten Rekord aufgestellt. „Wir als Veranstalter sind völlig überwältigt von der Resonanz, denn es waren 99 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aller Altersgruppen dabei. Aber wir hoffen natürlich, die magische 100 in diesem Jahr noch zu knacken“, erklärte er. Auch am nächsten Sonntag, dem Muttertag, findet „Fit vorm Schloss" wieder statt. Start ist um 10.30 Uhr.