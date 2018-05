Live-Blog zum Nachlesen: Überraschung in der Uckermark

Ein Stimmzettel in einem Wahllokal in Eberswalde. © Foto: MOZ/Thomas Burckhardt

Uckermark/Barnim (MOZ)

Das vorläufige Endergebnis im Landkreis Spree-Neiße steht fest. Die notwendige Mindeststimmenzahl (15 111 Stimmen) wurde erreicht. In den 200 Stimmbezirken stimmten 61 Prozent für Harald Altekrüger (CDU) vor Steffen Kubitzki (AfD) mit 39 Prozent.

+++ 19.12 Uhr +++

Karina Dörk ist neue Landrätin der Uckermark. Sie hat es geschafft, Amtsinhaber Dietmar Schulze in den Ruhestand zu schicken. Mit der Christdemokratin besetzt erstmals in der Geschichte des Kreises eine Frau das wichtigste politische Amt im Kreis. Die Jubelstimmung bei der zurzeit im Hotel Uckermark in Prenzlau laufen Wahlparty ist groß. Mit der Niederlage von Dietmar Schulze verliert die SPD ein bedeutendes politisches Mandat in Brandenburg. Obwohl die Wahlbeteiligung noch niedriger ausfiel als bei der Hauptwahl, konnte Karina Dörk das für ihren Sieg notwendige Quorum von 15 Prozent aller Wahlberechtigung auf sich vereinen. Damit hatten im Vorfeld nur wenige Wahlbeobachter gerechnet.

+++ 18.22 Uhr +++

In drei Landkreisen ist das Quorum erreicht. In der Uckermark scheint es eine Überraschung zu geben. Karina Dörk (CDU) liegt mit 68 Prozent deutlich vor Amtsinhaber Dietmar Schulze (SPD) mit 32 Prozent. Die Wahlbeteiligung liegt bei 21 Prozent.

In Ostprignitz-Ruppin liegt die Wahlbeteiligung bei 19,6 Prozent. Ralf Reinhardt (SPD) scheint sich gegen Sven Deter (CDU) durchgesetzt zu haben.

In Spree-Neiße liegt die Wahlbeteilgung liegt bei 32 Prozent. Harald Altekrüger (CDU) liegt mit knapp 60 Prozent vor Steffen Kubitzki (Afd).

Im Barnim ist nicht klar, ob das Quorum geschafft wird. Die Wahlbeteiligung liegt bei 13,9 Prozent. Daniel Kurth (SPD) liegt derzeit mit rund 61 Prozent vor Othmar Nickel (CDU) mit 38 Prozent.

+++ 18 Uhr +++

Die Wahllokale schließen.

+++ 16.30 Uhr +++

Eine äußerst geringe Wahlbeteiligung zeichnet sich in den 249 Wahllokalen der Uckermark ab. Nach Angaben von Kreiswahlleiter Robert Richter sind bis Freitagmorgen in den Wahlbehörden lediglich 5112 Briefwahlunterlagen eingegangen. Das gilt als Indiz für das mangelnde Interesse der Bürger an der Stichwahl. In Schwedt hatten bis zum Mittag lediglich 8 Prozent der Wahlberechtigten von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht. Im Amt Gartz lagen die Zahlen zwischen 9 und 18 Prozent. Bei der Hauptwahl vor 14 Tagen lag die Wahlbeteiligung knapp unter 30 Prozent. Keiner der drei Kandidaten erreichte die notwendige Mehrheit und das Quorum.

+++ 16 Uhr +++

Auch im Barnim im Schorfheider Ortsteil Altenhof ist die Wahlbeteiligung gering. Dort haben lediglich 56 von 662 Stimmberechtigten abgestimmt.

+++ 12 Uhr +++

In der Uckermark geht es heute ums Ganze: Herausforderin Karina Dörk (CDU) und Amtsinhaber Dietmar Schulze (SPD) kämpfen um die Stichwahl bei der Neubesetzung des Landrates. Doch es herrscht die bange Frage: Reicht die Wahlbeteiligung, sodass einer von beiden die notwendige Zahl von fast 16 000 Stimmen bekommt?

Bis zum Mittag sah es in den 249 Wahllokalen noch extrem ruhig aus. Besonders in großen Stimmbezirken der Städte herrschte kaum Betrieb. Auf dem Lande war die Beteiligung wie schon in der ersten Runde deutlich höher. Vor zwei Wochen hatte Karina Dörk überraschend einen haushohen Vorsprung vor Dietmar Schulze und Torsten Gärtner (BVB/Freie Wähler). Letzterer fehlt nun in der Stichwahl.