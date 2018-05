Reinhardt (SPD) gewinnt und ist doch nicht gewählt

Claudia Duda

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Neuruppin. Nach Auszählung der 208 Stimmbezirke steht das Ergebnisder Landratswahl in Ostprignitz-Ruppin fest. Demnach hat Ralf Reinhardt (SPD) die Stichwahl mit 59,0 Prozent vor Sven Deter (CDU), der 41,0 Prozent bekam, gewonnen.

Reinhardt zeigte sich dennoch enttäuscht von der geringen Wahlbeteiligung – die bei 24,6 Prozentlag. „Ich finde es schade, dass sich die Einwohner die Chance entgehen lassen, eine so wichtige Entscheidung zu treffen“, erklärte der amtierende Landrat. Um gewählt zu werden, hätte Ralf Reinhardt insgesamt fast 13 000 Stimmen bekommen müssen. Es reichte nicht ganz. Am Ende erhielt er 12 222 Stimmen. Damit ist das nötige Quorum nicht erreicht. „Mir tut es leid um die mehr als 1 000 Wahlhelfer, die bei solch einer geringen Wahlbeteiligung die Sonntagebei schönem Wetter in den Wahllokalen verbringen mussten."

Jetzt muss Kreistag über den Landrat entscheiden, dazu wird es voraussichtlich eine Sondersitzung geben, deren Termin mit dem Ältestenrat abgestimmt werden muss.

Die Landtagsabgeordnete Dr. Ulrike Liedtke (SPD) sagte am Abend: „Man wird darüber nachdenken müssen, ob sich der Aufwand derDirektwahl eines Landrats überhaupt noch lohnt. Jeder Bürger kennt seinen Bürgermeister oder Amtsdirektor. Aber mit dem Landrat hat er einfach zu wenig zu tun."