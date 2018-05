Mit dem Jäger auf dem Hochsitz

Inez Bandoly

Zehdenick In fünf Meter Höhe auf dem Hochsitz verweilen, still auf dem harten Holzbrett sitzen, wenn überhaupt ein Wort sprechen, dann nur flüsternd. Für passionierte Jäger kein Problem, für Laien eine Geduldsprobe. Mehr als zwei Stunden verbrachten 45 Nichtjäger bei der „Jagd für jedermann“. Der Blick über die Wiesen, das Konzert der Vögel bei Sonnenuntergang – ein Naturerlebnis.

An der ehemaligen Oberförsterei Zehdenick trafen sich am Freitagnachmittag die Teilnehmer zur „Jagd für jedermann“. Über so viele jagdinteressierte Leute freute sich Karl-Ernst Brehmer, dies sei deutschlandweit einmalig. Die inzwischen vierte Veranstaltung besuchten 90 Menschen, davon 45 Jäger. „Wir sind begeisterte Naturfreunde“, sagte Christina Schnobel aus Zehdenick. Sie und ihr Mann Hartmut waren zum zweiten Mal dabei und wollten über zwei Stunden auf dem Hochsitz verweilen und die Tiere beobachten, natürlich mit einem guten Jägerführer an ihrer Seite. „Hoffentlich wird es nicht blutig“, sagte sie. Aber dies gehöre wohl dazu, beschwichtigte er. Inzwischen waren auch drei junge Jägerinnen eingetroffen, Emma Blome, Lisa Jädicke und Bettina Lemke mit Rauhaardackel Eiko. Die Frauen studieren in Göttingen Forstwirtschaft. „Ich bin schon als kleines Kind mit Opa in den Wald zur Jagd“, erzählte Emma. Berührungsängste habe sie keine mehr, sei dennoch aufgeregt. Während Emma schon einiges Wild geschossen hat, sollte es für Freundin Lisa spannend werden, denn sie sollte zum ersten Mal schießen. „Wenn Diana mitspielt“, lachte sie. Am Ende aber brachte die Göttin der Jagd einem anderen Waidgenossen doppeltes Glück. Nico König machte seinem Namen alle Ehre, denn er wurde am Abend zum Jagdkönig gekrönt. Der Forstwirt-Lehrling hatte einen Rehock und einen Damspießer im Revier Wesendorf erlegt.

Bevor die Hornbläser „Sammeln zur Jagd“ anstimmten, gab es von Joachim Olbrecht einen Vortrag für die Besucher. Der Jäger und Jagdhundezüchter sprach über die Nachhaltigkeit sowie über die vierbeinigen ausgebildeten Begleiter der Jäger. So beispielsweise habe das Wort Nachhaltigkeit ein Forstmann vor 300 Jahre erstmals verwendet und geprägt. Dieser hatte sich damals vorausschauende Gedanken darüber gemacht, da das Bergwerk viel Holz brauchte. „Jagd ist nicht nur Tiere erlegen, sondern auch Natur genießen“, sagte Mike Weingärtner von der Landeswaldoberförsterei Reiersdorf. Bevor die Gruppen in alle Richtungen des Waldes loszogen, in Reviere von mehreren 1000 Hektar, hatte er Rehböcke und Schmalrehe sowie Schwarzwild zur Jagd freigegeben. Nachdem die Jagdgruppen bei Dunkelheit wieder eintrafen, legten sie geschossenes Wild zur Ehrung auf die Strecke. Ein Damspießer, elf Rehböcke, ein Schmalreh sowie ein Überläufer (einjähriges Wildschwein, d. Red.) verbrachten am Sonnabend den Morgen auf freier Wildbahn und wurden abends von Jägern zur Strecke gebracht.