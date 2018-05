Claudia Duda

Hennigsdorf (MOZ) In der Zeit von Freitag, 18.30 Uhr bis Samstag, 6.30 Uhr haben unbekannte Täter eine umzäunte Baustelle in der Fontanestraße in Hennigsdorf betreten. Es wurden etwa 150 Meter Baustromkabel und etwa 40 Meter Krankabel entwendet. Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf mehr als 5 000 Euro. Es konnten umfangreiche Spuren gesichert werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.