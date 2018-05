Mehrere betrunkene Fahrer gestoppt

Oberhavel An vergangenen Wochenende wurden einige betrunkene Verkehrsteilnehmer erwischt. In Kremmen hatte ein 29-jähriger Mopedfahrer 1,66 Promille. Der Mann hatte außerdem keinen Führerschein. Im Borsdorfer Ortsteil Pinnow wurde in der Nacht zu Sonnabend eine 52-jährige Renault-Fahrerin mit 0,65 Promille ertappt. In der Veltener Uhlandstraße wurden am Sonnabend bei einem 41-jähriger Renault-Fahrer 1,02 Promille festgestellt. Am Sonntagmorgen um 1:36 Uhr wurde im Friedenthaler Weg in Oranienburg eine 33-jährige Ford-Fahrerin mit 2,22 Promille gestoppt.