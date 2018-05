Doppel-Auftritt für Dustin

Ines Weber-Rath

Seelow (MOZ) Der Leiter des Seelower Posaunenchores Martin Roland begrüßte als Gastgeber die Besucher, die am Freitagabend der Einladung zur Nacht der offenen Kirche in die Stadtkirche gefolgt waren. Er dankte den Mitstreitern des Abends, der „Bläsermusik aus verschiedenen Jahrhunderten“ überschrieben war und an dem es drei Konzerte gab.

Man wisse nicht, ob es sich um die 8., 9. oder schon die 10. Nacht der offenen Kirche in Seelow handele, bekannte dann Siegfried Zühlke. Der aus Küstrin-Kietz stammende Posaunenwart der Landeskirche hatte die musikalische Leitung des Abends übernommen, dessen Auftakt „seine“ Posaunen gestalteten. Die Seelower Bläserinnen und Bläser wurden dabei von Musikern aus Podelzig und Reitwein unterstützt.

Ihr fast einstündiges Konzert wurde zu einer lehrreichen und kurzweiligen Reise durch die Musikgeschichte. Denn ob Marschmusik aus einer Oper von Johann Adolf Hasse oder Sätze aus Händels Wassermusik – immer gab Siegfried Zühlke eine kurze Erläuterung dazu.

Die Wassermusik verdanke ihren Namen zum Beispiel der Tatsache, dass Händel sie für eine königliche Bootsfahrt auf der Themse komponierte, erklärte Zühlke. Auf großes Interesse stieß sein Bericht über einen von der Washington Post initiierten Versuch, bei dem ein Star-Musiker an einer U-Bahn-Haltestelle auf seiner 3,5-Millionen-Dollar-Geige gespielt hat, ohne dass dies jemand zur Kenntnis nahm.

Unter den 15 Bläsern im Posaunenchor in der Seelower Kirche war am Freitag nicht nur Neuhardenbergs Pfarrer Thomas Krüger, sondern auch Nachwuchs-Musiker Dustin Brunsch. Der 15-jährige Seelower hatte an dem Abend von allen Mitgestaltern des Abends das umfangreichste Programm. Denn er trat gleich zweimal auf. – Nach der Pause noch mit seiner Band „Afterscholl Classic“.

Die Seelower Gymnasiumsband ist Anfang 2017 gegründet worden. Ihr gehören neben Dustin seine Mitschüler Lukas Liefke (14, Chello) aus Müncheberg und Pianist Bennet Kroker (14) an. Doch am Freitag spielte statt Bennet Musiklehrerin Angela Breyer beim ersten öffentlichen Auftritt der Band das Klavier. Die zehn kurzen klassischen Musikstücke seien nicht Bennets Repertoire, der spiele lieber Popmusik, erklärte Dustin.

Die Pausen zwischen den Konzerten – zum Schluss spielte die Band der Wohnstätten Siloah aus Berlin-Pankow unter Leitung des Ex-Seelowers Stefan Lode – versüßten den Besuchern Laura, Lara, Kim, Josin und Karl aus der 12. Klasse des Gymnasiums. An ihrem Stand gabs am Tag der letzten schriftlichen Abiprüfung gegen eine Spende für den Abiball selbst gebackenen Kuchen und Schnittchen.