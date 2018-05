Rentner zeigt Schlüsseldienst an

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Nachdem ein Schlüsseldienst bei einem 66-jährigen Mann an der Bienengräberstraße in Neuruppin bereits in der vergangenen Woche ein Schloss ausgetauscht hatte, erstattete der Mann gegen den Dienstleister, den er unter einer Neuruppiner Vorwahl angerufen hatte, am Freitag Strafanzeige. Grund dafür ist die übermäßig hohe Rechnung von 685 Euro und eine derart mangelhaft ausgeführte Arbeit, dass der Geschädigte erneut einen Schlüsseldienst beauftragen musste. Dieser nun tatsächlich einheimische Schlüsseldienst bestätigte, dass die Rechnung des anderen Anbieters wesentlich zu hoch war.