Das Tierwohllabel kommt zu spät

Berlin (MOZ) Ihr gutes Gewissen lassen sich die Verbraucher beim Fleischkauf durchaus etwas kosten. Theoretisch jedenfalls. Die Allermeisten behaupten, sie seien bereit, mehr zu zahlen, wenn Hähnchen und Schweine unter besseren Bedingungen gezüchtet werden. Auch große Handelsketten haben erkannt, dass sie angreifbar für Tierschützer sind: Schon vor drei Jahren haben sie die „Initiative Tierwohl“ ins Leben gerufen. Seit wenigen Wochen haben sie ein eigenes Siegel für diese Produkte platziert. Offensichtlich gibt einen Markt dafür.

Daher kommt das staatliche Tierwohllabel, auf das sich Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) jetzt mit allen Beteiligten geeinigt hat, eigentlich viel zu spät. Es ist wie so oft, wenn sich der Staat einmischt: Es dauert. Trotzdem ist ein staatliches Siegel gut, schon weil es sonst viele andere gibt, die Verbraucher nur verwirren.

Fragt sich nur, ob die Verbraucher wirklich zwei bis drei Jahre warten müssen, bis die Produkte in der Tiefkühltheke im Supermarkt liegen. Zudem muss sich erst noch erweisen, ob es die Tiere so viel besser haben – und ob die Verbraucher tatsächlich tiefer in die Tasche greifen. Zwischen hehren Vorsätzen und tatsächlichem Handeln besteht gelegentlich ein Unterschied.