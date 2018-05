Kreistag muss Barnims Landrat küren

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Die direkte Kür des Landrates ist im Barnim erneut gescheitert. Zwar hat Daniel Kurth, der gemeinsame Kandidat von SPD und Linken, am Sonntag die Stichwahl gegen Othmar Nickel, CDU, gewonnen. Aber die Wahlbeteiligung war zu niedrig. Jetzt muss wie 2010 der Kreistag ran.

Das vorläufige amtliche Endergebnis lag am Sonntag um 19.45.Uhr vor. Demnach konnte Daniel Kurth, Landtagsmitglied aus Eberswalde, 17470.Stimmen (61,2 Prozent) auf sich vereinen. Othmar Nickel, Schulleiter aus Bernau, hat 11 098 Stimmen (38,8 Prozent) erreicht. Von den zur Stichwahl 155 717 abstimmungsberechtigten Barnimern haben nur 29 124 eines der 207 Wahllokale aufgesucht. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von gerade einmal 18,7 Prozent.Alles in allem 556 Stimmen wurden für ungültig erklärt.

Bilderstrecke Landratsstichwahl im Barnim Bilderstrecke öffnen

Um sich als Barnims neuer Landrat feiern lassen zu können, hätte Daniel Kurth wenigstens 23 358 Stimmen gebraucht. Dann wäre das vom Gesetzgeber vorgeschriebene Quorum erfüllt gewesen: Der Sieger muss mindestens 15 Prozent aller Wahlberechtigten von sich überzeugen, damit eine Direktwahl gültig ist.

Von Jubelstimmung konnte im Studentenclub in Eberswalde nicht die Rede sein, in dem sich Daniel Kurth nach dem Schließen der Wahllokale mit Parteifreunden und Unterstützern getroffen hatte. „Schade, dass die Wahlbeteiligung zum Teil beängstigend niedrig war“, sagte der Sieger der Stichwahl, der sich allerdings über einen weiteren Zugewinn an Stimmen freuen konnte und das Ergebnis als „klaren Auftrag“ empfindet, im Kreistag zu kandidieren. „Allerdings bin ich kein Alleinherrscher und werde die endgültige Entscheidung, ob ich dort antrete, in meinen Gremien besprechen“, sagte Daniel Kurth.

Auch Othmar Nickel, der mit Parteifreunden und Unterstützern im Sportlerheim des FSV Bernau zusammengekommen war, reagierte mit gebremster Freude auf sein respektables Ergebnis. „Wir müssen uns alle fragen, warum es so vielen Barnimern nicht wichtig genug war, über die Zukunft des Landkreises mitzuentscheiden“, erklärte er. Wenn er bedenke, dass für seinen Mitbewerber SPD, Linke und zuletzt auch Bündnisgrüne getrommelt hätten, sei das Abschneiden der CDU doch beachtlich gewesen. „Darauf bauen wir auf und werden im Superwahljahr 2019 im Barnim stärkste Partei“, sagte Othmar Nickel.

Dass die im Landesvergleich im ersten Durchgang mit 26,8 Prozent extrem geringe Wahlbeteiligung bei der Stichwahl weiter in den Keller rutschen würde, hatte sich schon am Sonntagmittag angekündigt: Um 12 Uhr hatten barnimweit erst 7,81 Prozent der Wahlberechtigten abgestimmt. Am 22. April waren es zur gleichen Zeit fast elf Prozent gewesen. Um 15 Uhr lag die Wahlbeteiligung am Tag der Stichwahl dann bei 11,33 Prozent, vor zwei Wochen waren es da 16,41 Prozent gewesen.

In Eberswaldes kleinstem Wahllokal, dem Feuerwehrgerätehaus von Spechthausen, hätten 176 Wahlberechtigte ihre Stimme abgegeben dürfen. Sechs weitere hatten sich für die Briefwahl entschieden. 44 Spechthausener sind am Sonntag wählen gegangen. Wie die meisten der 1500 Wahlhelfer im Barnim hatten auch Annegret Grundmann und ihre fünf Mitstreiterinnen im Wahlvorstand den Tag über eher wenig zu tun. „Deshalb sind wir alle ausgeruht und fit fürs Auszählen“, sagte die Spechthausenerin kurz vor 18 Uhr. Sie sollte Recht behalten: Nach bloß vier Minuten lag das Ergebnis vor: 36 Stimmen für Daniel Kurth, acht für Othmar Nickel.

Wie es im Barnim weitergeht, hat jetzt der Kreistag zu entscheiden. Im ersten Durchgang der Landratskür hatte Daniel Kurth, SPD und Linke, 14 444 Stimmen (35,1 Prozent), Othmar Nickel, CDU, 10 424 Stimmen (25,3 Prozent), Sven Weller, BVB/Freie Wähler, 7447 Stimmen (18,1 Prozent), Michael Luthardt, Bündnis 90/Die Grünen, 4794 Stimmen (11,6 Prozent) und Mark Matthies, Bürgerfraktion Barnim, 4078 Stimmen (9,9 Prozent) erhalten.