Auf Schnäppchenjagd an 28 Ständen

Heike Jänicke

Altglietzen (MOZ) Das sonnige Wetter spielt den Organisatoren des Benefiz-Baby-Flohmarktes im Altglietzener Park am Sonnabend in die Karten. „Wir haben 28 Stände“, freut sich Dorit Markgraf. Die Leiterin der DRK-Kita „Kunterbunt“ in Altglietzen hat den Markt gemeinsam mit ihren Kollegen und fleißigen Mitstreitern organisiert. „Das sind mehr, als beim letzten Mal“, meint sie. Deshalb ärgert sie es nicht, dass zeitgleich in Heckelberg ebenfalls ein Benefiz-Baby-Flohmarkt stattfindet. „Wir sind zufrieden“, schickt sie hinterher. Zusammen mit Sophie Thiede und Gundula Blaschko bietet sie den Besuchern des Marktes selbst gebackenen Kuchen, 25 an der Zahl, an, sowie Würstchen, Kaffee, Wasser und Schorle. Der Erlös soll für den Kauf eines Swimmingpool/Bällebades möglich machen.

Auch die Freizeithändler sind zufrieden. Zwischen den Ständen bummeln Familien mit Kindern. Zu entdecken gibt es vor allem für die Jüngsten eine Menge. Spielzeug über Spielzeug – angefangen von kleinen Autos, Bausteinen, einer Autobahn bis hin zu Puppen, Spielen und einem Polizeihubschrauber. Dazu kommen Kleidungsstücke für Babys und Kleinkinder, die gut erhalten und zum Entsorgen zu schade sind.

Erstmals in Altglietzen dabei ist Familie Schimanek aus Harnekop. Sie bietet allerlei Spielzeug und Kleidung feil. „Sonst stehen wir in Heckelberg oder Prädikow“, erzählt Ute Schimanek. Sie ist die Oma von Jonas (7) und Johanna (4). Vor allem Jonas möchte sein Spielzeug, mit dem er nicht mehr spielt, verkaufen. Um, wie seine Mutter Melanie sagt, sich etwas neues kaufen zu können. Sogar von seinem geliebten Lego-Mähdrescher will er sich trennen.

Auf guten Umsatz hofft ebenso Tobias aus Bad Freienwalde. Er ist mit seinem Papa Henry Boche gekommen und einem ganzen Hänger voll mit Spielzeug. (hei)