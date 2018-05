Laufen für die ganze Familie im Schlosspark

Sophie Schade

Oranienburg Ob Laufen, Walken oder Gehen, beim ersten Familienlauf im Schlosspark war an Sonntag jeder willkommen, der Freude an Bewegung mitbringt, ungeachtet des Alters oder der sportlichen Ambitionen, mit denen das Training betrieben wird. 30 Kinder und Erwachsene nahmen an der Premiere teil. Initiiert wurde die Sportveranstaltung für alle Generationen vom Familien-Sport-Verein. „Es gibt überall so viele separate Lauftrainings, dass wir es für eine gute Idee hielten, einen Lauf für die ganze Familie anzubieten“, so Jens-Uwe Grande, der Vorsitzende des Familien-Sport-Vereins. Der Wettbewerbsgedanke rückte dabei in den Hintergrund, stattdessen wurde der Spaß an der Bewegung gerade bei den jüngsten Teilnehmern groß geschrieben. Die nächsten Termine sind der 10. Juni, der 1. Juli, der 5. August und der 7. Oktober. Start ist jeweils um 10 Uhr am historischen Portal.