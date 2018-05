Wesendahler feiern 100 Jahre Feuerwehr

Detlef Klementz

Wesendahl (MOZ) Lange war auf diesen Höhepunkt im Dorfleben hingearbeitet worden. Am Wochenende fand es nun statt, das Wesendahler Blaulicht-Blüten-Fest. Im Mittelpunkt stand dabei das 100. Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr des Altlandsberger Ortsteils. So gehörte denn am Sonnabend der Festumzug der Feuerwehren mit der anschließenden Fahrzeugbesichtigung zu den Höhepunkten des Festes.

Das war schon am Freitagabend mit Sport, Lagerfeuer und Feuershow gestartet worden. Richtig rund ging es dann aber am Sonnabend auf dem Festplatz am Dorfteich. Im Festzelt gab es Blasmusik, Tanzeinlagen, Schlager und kleine Festreden. Auch die Sieger beim Volleyball und Fußball wurden dort gekürt. Blumen und Beifall gab es zudem für Löschgruppenführer Heiko Grabowsky, der am Sonnabend seinen 44. Geburtstag feierte.

Draußen wurde bei prächtigem Wetter über das Gewicht des Löschfahrzeugs nachgedacht. Schließlich gewann der, der mit der Schätzung der Realität am Nächsten kam, ein Damenfahrrad. Vor allem Kinder bestaunten derweil die Modelleisenbahn-Anlage, mit der Heiko Löwenhagen und Frank Gillmann aus Werneuchen schon vor zwei Jahren die Blütenfest-Besucher erfreut hatten. Für Rundfahrten durch die Obstblüte stand ein alter Lanz-Bulldog bereit.