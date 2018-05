Barrierefreiheit am Bahnhof gefordert

Aileen Hohnstein

Oranienburg Zum „Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung“ setzte sich am Sonnabend der Arbeitskreis für die Belange behinderter Menschen der Stadt Oranienburg (AKBO) für einen barrierefreien Bahnhof ein.

Mit Unterschriftensammlungen soll die Deutsche Bahn zu Verbesserungen am Oranienburger Bahnhof aufgefordert werden. Der Bahnhof in Oranienburg müsse barrierefrei werden, fordert der AKBO, ein Arbeitskreis bestehend aus Vereinen und Selbsthilfegruppen der Stadt Oranienburg. Deshalb wurde am Sonnabend auf dem Bahnhofsplatz eine Unterschriften-Aktion gestartet. „Ich habe in einer Dreiviertelstunde schon 50 Unterschriften gesammelt“, sagte Uta Gerber, Geschäftsführerin der Lebenshilfe Oberhavel Süd. Etwa 30 Personen aus den Einrichtungen hatten sich versammelt, um Passanten über die Situation vor Ort aufzuklären. Ziel ist es, mit den Unterschriften die Deutsche Bahn dazu zu bewegen, das Bahnhofsgebäude zum barrierefreien Raum umzugestalten. Forderungen des AKBO sind unter anderem mehrere Aufzüge, die ständig betriebsbereit sind, Informationen sollen in leichter Sprache und in Großdruck auf Augenhöhe angebracht werden. Außerdem werden Rampen für Rollstuhlfahrer, Kinderwagen und ähnlichem zu jedem Bahnsteig gewünscht. Ob die Deutsche Bahn zu Änderungen bereit ist, bleibt abzuwarten. „Ich habe heute niemanden von der Deutschen Bahn gesehen“, sagte Uta Gerber. „Was nützen Blindenleitsysteme vor dem Bahnhof, wenn sie im Gebäude ins Leere laufen?“, fragte sie rhetorisch.

Auch die Vorsitzende des Sozialausschusses, Elke Kästner (Linke), sagte: „Wir hoffen, dass die Bahn die Initiativen der Stadt weiterführt.“ Der Bahnhofsplatz soll in Zukunft übersichtlicher werden. Die Pläne wurden ebenfalls am Sonnabend zum „Tag der Städtebauförderung“ am Bahnhof vorgestellt und auch ein erster Blick in das künftige Fahrradparkhaus war möglich.