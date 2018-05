Suleciner Platz eingeweiht

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Zahlreiche interessierte Bürger haben am Sonnabend die Einweihung des Suleciner Platzes verfolgt. Nach den Ansprachen der Bürgermeister von Beeskow, Frank Steffen und Sulecin, Dariusz Ejchart, nutzten die Anwesenden die Gelegenheit, um die Sitzgelegenheiten und Turngeräte auszuprobieren. Mit ein paar wenigen Klicks auf dem Smartphone konnte man problemlos in das mobile und kostenfreie Datennetzwerk WLAN der Stadt rein.

Ejchart lobte die deutsch-polnische Städtepartnerschaft. Diese stehe nicht nur auf dem Papier, sondern werde von den Menschen tatsächlich gelebt. Er regte an, auch in seiner Stadt einen Ort der Städtepartnerschaft mit Beeskow zu widmen.

Steffen hob in seiner Ansprache den Suleciner Platz als Treffpunkt der Generationen hervor. So sind die Sportgeräte so gestaltet, dass sie von Jugendlichen bis hin zu Senioren genutzt werden können. „Die Sache mit dem Spielplatz für Senioren war mal ein Aprilscherz, in Beeskow ist es jetzt Realität“, lobte Sigrid Kuchling vom Brandenburgischen Seniorenverband.