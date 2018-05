Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Der Beeskower Jugendklub heißt nun offiziell „Pier 13“. Die „13“ erinnert an die Hausnummer, „Pier“ steht für das Selbstverständnis der Einrichtung, nämlich Anlaufpunkt und sicherer Hafen für Jugendliche zu sein. Am Sonnabend wurde die Taufe mit Graffiti-Workshop und anderen Aktionen gefeiert.

Eine etwa 1,50 Zentimeter große Sprühdose prangt auf einer der neuen Beton-Stellwände, die die Stadt auf der Freifläche hinter dem Jugendklub aufstellen ließ. Die Dose ist in lila und blau gestaltet, mit schwarzen „Outlines“. „Das sind die Umrandungen“, erläutert Anakin fachmännisch. Der 14-Jährige ist bei dem Graffiti-Workshop mit Eifer dabei. Während andernorts in der Stadt Graffiti ein Ärgernis sind, ist das Sprayen an diesem Ort ausdrücklich erwünscht. Fachliche Anleitungen gibt es von dem Graffiti-Künstler Daniel Becker aus Fürstenwalde. Anakin sprüht den Hintergrund aus: „Galaxie“ nennt der Junge das Muster. Er ist auch sonst gerne Gast im Jugendklub. Im Keller greift er gelegentlich zur E-Gitarre oder setzt sich ans Schlagzeug, um Musik zu machen: auch „eigene Tracks“, wie er versichert. Angelina wählt einen anderen Weg, sich auf der Betonplatte zu verewigen. Die 14-Jährige hat ihre Hand angesprüht. Damit hinterlässt sie einen leuchtend gelben Abdruck an der Seitenfläche der Stellwand.

Doch es gibt noch mehr zu sehen an diesem sonnigen Tag. „Kommen Sie, ich zeige Ihnen das Haus!“ Jimmy Voß, ein quirliger 12-Jähriger, führt Besucher durch die Räume der ehemaligen Fabrikantenvilla, die im November vergangenen Jahres der Stiftung SPI zur Nutzung als Jugendklub übergeben worden war. Ein Medienraum mit großem Bildschirm eignet sich zum Gucken von Filmen und Youtube-Videos. Ein Fläz-Raum ist mit bunten Sitzkissen ausgestattet, das Sportzimmer lädt zum Billard und Tischfußball ein. Es gibt auch ein Esszimmer und ein Computerkabinett. Im Keller befindet sich eine Werkstatt mit allem Pipapo, daneben ist ein Musikraum mit Schlagzeug, E-Gitarren, Bässen und anderem Zubehör eingerichtet.

„Wir haben uns in jeder Hinsicht räumlich verbessert“, freut sich der Beeskower Standortleiter Carsten Hiller. Die Helligkeit und Freundlichkeit der Räume wirke sich positiv auf die Jugendlichen aus, hat er erfahren. Besonders das viele Grün darum herum sorge für gute Stimmung. Die Jugendlichen würden durchaus registrieren, dass ihnen die Stadt hier ein schönes Haus in schöner Umgebung zur Verfügung stellt. „Das wirkt sich auf das Selbstwertgefühl aus“, so der Jugendkoordinator. Ein Quantensprung besser, als am alten Standort in der Liebknechtstraße seien die Toiletten sowie die Mitarbeiterbüros.

150 Gäste tummeln sich vor und im Jugendklub, an normalen Tagen sind es zwischen 25 und 35. Aus Boxen schallt Rapmusik. Die Jugendlichen werden mit der Spraydose immer sicherer, teilweise auch übermütiger. Dass Schuhe und Hosen etwas abbekommen, scheint hier einkalkuluiert zu sein, später wird noch ein Tretroller und ein Skateboard komplett bunt gemacht.

Das Jugendteam hat nicht nur neue Räume, sondern auch neue Angebote am Start. So gibt es seit September das Projekt „Wir für hier“. Ziel ist es, Jugendliche, die aus verschiedenen Gründen nicht in der Verfassung sind, eine Ausbildung zu absolvieren, aufzufangen, zu stabilisieren und wennmöglich im zweiten Anlauf zur Ausbildungsreife zu verhelfen. In der Zielgruppe befinden sich unter anderem Schul- und Ausbildungsabbrecher. „Oft geht es allein schon darum, Struktur in den Alltag zu bringen“, erläutert Jens Planeta, Leiter des Projekts. Dazu zähle, zu verabredeten Terminen pünktlich zu erscheinen.

Auch wenn sich die Stiftung SPI Jugendlichen mit Problemen zuwendet, ist Hiller ist wichtig, mit dem Jugendklub einen Treffpunkt für alle jungen Menschen bis 27 Jahre zur Verfügung zu stellen: Wir wollen hier niemanden stigmatisieren.“

Öffnungszeiten: Di-Sa von 13-19 Uhr, in den Ferien Mo-Fr von 12-18 Uhr