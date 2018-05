OHC bricht nach der Pause ein

Von Stefan Zwahr

Oranienburg Gegen den MTV Braunschweig schien der OHC in seinem letzten Saisonspiel auf einem guten Weg zu sein, verlor dann in der ausverkauften MBS-Arena aber doch mit 23:27 (12:10). „Zwei verschenkte Punkte“, bemerkte Rückraumspieler David Sauß. „Wir haben nicht unser Niveau erreicht. Die Enttäuschung ist schon groß.“

Die Niederlage hatte sich zur Pause nicht angedeutet, nachdem der OHC das bessere Team war. „Wir fingen gut an, haben uns aber nicht für die gute Leistung belohnt, weil wir viele Chancen liegen gelassen haben“, so Linksaußen Linus Dömeland. „Wir müssen zur Halbzeit mit acht oder neun Toren führen. Das haben wir nicht gemacht, weil wir nicht konsequent genug waren“, bemängelte Trainer Christian Pahl.

Dabei sei es aus Sicht des Trainers im Spiel gegen die Niedersachsen so gekommen, wie es erwartet wurde. „Braunschweig spielt 60 Minuten auf einem Level. Sie spulen das ab, was sie können. Wir sind im zweiten Gang durch die erste Halbzeit gegangen und haben dann irgendwann den Rückwärtsgang eingelegt. So kannst du kein Spiel gewinnen“, wetterte Pahl. In der zweiten Halbzeit habe sein Team alles verloren, was an Ordnung und Strukturen da war. „Das tut mir leid für die Fans. Es hat keiner verdient, so ein letztes Spiel zu erleben.“

Dabei versuchten die Zuschauer alles, trieben ihr Team an. Dieses geriet beim 14:15 erstmals in Rückstand (38.) – und verlor Sekunden später Robin Manderscheid nach dessen dritter Zeitstrafe. „Da war der Kopf zwischendurch unten. Es lief nicht mehr viel“, stellte Per Oke Kohnagel fest.„In der ersten Halbzeit haben wir gut gespielt und super verteidigt. Aber auch da haben wir schon vorne nicht getroffen. Nach der Pause wurde es noch schlimmer.“ Beispiel: Beim Stand von 16:20 (47.) setzte Dömeland einen Siebenmeter gegen den Pfosten und Yannick Schindel scheiterte am gegnerischen Keeper. Dann flog auch noch Janis Bohle vom Feld (55.). „Bei einigen Entscheidungen der Schiedsrichter hatten wir Pech“, bemerkte Kohnagel. Die Zuschauer quittierten das mit „Schieber, Schieber“-Rufen.