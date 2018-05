Türöffnung und brennende Container

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Die Freiwillige Feuerwehr Beeskow musste seit Freitagnacht zu drei Einsätzen ausrücken. Am Freitag gegen 23.30 Uhr wurden die Floriansjünger zum Bahrendorfer Berg zu einer Türöffnung gerufen. Hintergrund war ein Notarzteinsatz für eine ältere Dame.

Am Sonnabend kurz vor 11 Uhr stand ein Müllcontainer auf dem Gelände des Einkaufszentrums in der Fürstenwalder Straße in Flammen. Die Feuerwehrleute löschten in der Nähe des Drogeriemarktes den Brand. Weil bei den Löscharbeiten ein Feuerzeug gefunden wurde, ergab sich der Verdacht der Brandstiftung. Polizei wurde hinzugezogen, um den Brandort näher zu untersuchen.

Am Sonntag gegen Mittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Beeskow erneut wegen eines brennenden Müllcontainers gerufen. Der Container befand sich auf einem abgeschlossenen Privatgrundstück. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer zügig löschen.