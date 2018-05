Raubüberfall am Bahnhof in Eisenhüttenstadt

Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ein 31 Jahre alter Mann ist in der Nacht zu Sonnabend nach eigenen Angaben Opfer einer Raubstraftat geworden. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ist der Mann am Sonnabendnachmittag im Polizeirevier Eisenhüttenstadt erschienen, um Anzeige zu erstatten. Demnach war er am frühen Sonnabendmorgen um 0.45 Uhr im Bereich des Bahnhofsvorplatzes unterwegs. Dort ist er nach eigenen Angaben durch bislang unbekannte Täter zu Boden gerissen worden. Die Räuber hätten seine Taschen durchsucht und ihm dann seine Armbanduhr gestohlen, gab er an. Der Sachschaden betrage etwa 150 Euro.

Die Polizei bittet mögliche Augenzeugen, die den Überfall beobachtet haben, sich im Revier Eisenhüttenstadt zu melden. Telefon: 03364 4250.