Stimmungsvolle Gelegenheit zum Abschiednehmen

Thomas Berger

Erkner 20 Jahre – und zugleich ein Abschied. Denn eine weitere Feier wird es auf dem Kinderbauernhof nicht geben, der seine Pforten wegen Verkauf des Geländes und Nichtverlängerung des Pachtvertrags mit dem Trägerverein „Tiere für Euch“ schließen muss. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge waren deshalb am Sonntagnachmittag noch einmal alle Helfer an der Seite von Teamchefin Martina Jander im Einsatz. Die Herren am Grill, andere am Imbiss, das Seniorenpaar Hannelore und Bernhard Simon bei der Teigausgabe für den Knüppelkuchen.

„Wir hatten immer vor, mal vorbeizukommen“, sagte Nadine Levetzow aus Schöneiche, während Tochter Lenja eins der Ponys streichelte. „Nun haben wir es gerade noch zum Abschiedsfest geschafft.“ Leonie (17) und Sarah (16) sind dem Hof samt Team und Tieren indes schon länger verbunden, die Ältere kam vor zehn, Sarah vor vier Jahren erstmals hierher. „Das ist schon eine seltsame Stimmung heute“, räumte Leonie ein. „Aber ich finde es gut, dass es nun mit einem Fest zu Ende geht, man richtig Abschied nehmen kann“, ergänzte ihre Freundin beim Blättern in den am Vereinsstand ausliegenden Chronikordnern. Ähnlich sehen das Kimberly und ihre Oma aus Hellersdorf, die als Erste ihr Stockbrot fertig haben. „Seit Kimmy zwei ist, kommen wir hierher, heute ist sie acht“, verriet Martina Schulz.

Eingefunden hatten sich noch einmal die Chemiefreunde Erkner, luden gleich am Hofeingang ein, Cent-Münzen aus Kupfer zu vergolden. Lauryn (5), Sohn von Teammitglied Manuel Gensler, testete es aus, wenig später hielt Lilly-Lou eine Münze in die Flüssigkeit, während Mia-Lou und Kira Joy (alle aus Grünheide) schon warteten. „Schade, für uns war das immer eine schöne Möglichkeit für Öffentlichkeitsarbeit“, bedauert Joachim Schmidt. Die Chemiefreunde waren ganz oft mit dabei.

Der Verein bleibe bestehen, sagte Martina Jander, hat nebenan bei den Wohnstätten ein Stück gepachtet, wo auch die Tiere unterkommen – einige wie das langjährige Schulpferd Clyde wurden zum Fest noch persönlich vorgestellt. Die Ausstattung aber geht in den Ausverkauf. Auf der Internetseite www.kinderbauernhof-erkner.de stehen die konkreten Angebote.